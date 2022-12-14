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Pep Guardiola'nın Dünya Kupası tahmini şaşırttı! Tam 1 ay önce açıklamıştı

14.12.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, ilk finalist Messi'li Arjantin olmuştu. Dev organizasyonu yakından takip eden İngiltere Premier Lig ekiplerinden Mancher City'nin patronu Pep Guardiola yaklaşık 1 ay önce çeyrek final maçının yıldızı Alvarez ile yaptığı konuşmada favorisini açıklamıştı. İşte detaylar...

Pep Guardiola'nın Dünya Kupası tahmini şaşırttı! Tam 1 ay önce açıklamıştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Arjantinli forvet Julian Alvarez, Dünya Kupası'nda Pep Guardiola'nın favorisini açıkladı. Alvarez takıma yeni transfer olduğu dönemde takım içinde yapılan bir sohbet anında Guardiola'nın Arjantin'i favori olarak gördüğünü söyledi.

"BENİ İŞARET ETTİ"

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Genç golcü açıklamasında, "City'deki ilk günlerimde Guardiola, Portekizliler ve birkaç kişi daha Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını tartışıyordu. Kimisi Portekiz, kimisi Fransa tahminleri yaptı. Pep en sonunda 'Kimin daha fazla şansı var biliyor musunuz?' dedi ve beni işaret etti" sözlerini kullandı.

MESSI...

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Guardiola, Erling Haaland ile 2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin'in kaptanı ve eski öğrencisi Lionel Messi arasındaki farkla ilgili kendisine sorulan soruya, "Haaland gol atmak için takım arkadaşlarına ihtiyaç duyuyor, inanılmaz işler yapıyor ancak Messi yaptıklarını tek başına yapabilecek yeteneklere her zaman sahipti" cevabını vermişti.

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