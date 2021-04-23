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  4. Pep Guardiola: UEFA, 1 yılı 400 gün yapsın

Pep Guardiola: UEFA, 1 yılı 400 gün yapsın

23.04.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yeni Şampiyonlar Ligi formatını eleştirdi.

Pep Guardiola: UEFA, 1 yılı 400 gün yapsın

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Avrupa Süper Ligi tartışmaları sürerken açıklanan yeni Şampiyonlar Ligi formatına tepki gösterdi.

Yeni formatta daha çok maç oynayacaklarına değinen İspanyol hoca, "UEFA ve FIFA'nın 365 gün olan 1 yılı 400 gün yapmasını istiyoruz. Belki bu hamle, daha fazla maç oynamak için bir çözüm olabilir." ifadelerini kullandı.

UEFA'ya tepki gösteren Guardiola, "Herkes futbolda kalitenin artmasını istiyor ama UEFA nedense sayının artmasını istiyor" dedi.

Dörder takımdan sekiz grup ile oynanan Şampiyonlar Ligi, 204/25 sezonundan itibaren 36 takımın tek bir ligde olacağı ve her takımın 5 rakibiyle 10 maç yapacağı bir turnuvaya dönüşecek.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence uefa nın kararı doğru 15 gün maç beklemek sıkıcı, zaten 5 oyuncu değiştirebiliyorsunuz bunu 7 ye çıkartırlar herkes de forma şansı bulmuş olur

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