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Pereira'dan derbide Mesut Özil sürprizi

20.11.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Galatasaray derbisine üçlü savunmayla çıkacak. Mesut Özil derbiye yedek başlayacak.

Pereira'dan derbide Mesut Özil sürprizi
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe'nin, yarın Galatasaray'la oynayacağı derbide tek hedefi 3 puan. Sarı-lacivertlilerin hafta içinde en büyük gündemi ise takımın taktik dizilişiydi.

İKİ FARKLI DİZİLİŞ

Teknik direktör Vitor Pereira, son yapılan üç antrenmanda iki farklı düzen denedi. Portekizli çalıştırıcı, Trabzonspor maçındaki 3-4-1-2 dizilişinin yanı sıra 4-5-1 formasyonu üzerine taktik çalışmalar yaptırdı.

ORTA SAHA SOSA VE ZAJC'A EMANET

Pereira derbiye üçlü savunma ile başlanacak. Fenerbahçe'nin kalesini büyük bir aksilik olmazsa Berke koruyacak. Savunma üçlüsü Tisserand, Kim ve Szalai'den oluşacak. Orta dörtlüde Osayi, Mert ve Ferdi'nin yeri garanti. Pereira son isim olarak Sosa ve Zajc arasında tercih yapacak.

MESUT ÖZİL YEDEK KULÜBESİNDE

Önlerinde İrfan ileri ikilide ise Rossi ve Berisha yer alacak. Yedek soyunacak Mesut Özil, gidişata göre oyuna dahil olacak.

Mesut bu sezon 13 karşılaşmada forma giyerken, sadece 8'inde 11'de şans bulabildi. 4 gol-1 asistlik performans gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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