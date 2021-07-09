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Pereira, takımı formda tutmak istiyor

09.07.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımını fiziksel açıdan Avrupa kulüpleri seviyesine taşımayı hedefliyor.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen kampta, oyuncularının fiziksel açıdan güçlenmeleri için antrenmanlar dışında da yardımcılarıyla yoğun bir mesai harcıyor.

52 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekibi özellikle fiziksel açıdan sezona tam anlamıyla hazır hale getirmek için değişik metotlar uyguluyor. Topuk Yaylası'ndaki hava şartları nedeniyle yoğun sis oluşan antrenman saatlerinde takımını salona alan Pereira, burada da oyuncularıyla birebir görüşmeler gerçekleştiriyor.

Futbolcularıyla konuşmalarında onları çok çalışma ve kazanmaya inanan bir ekip olma üzerine motive ettiği öğrenilen Pereira'nın, bir diğer önem verdiği konunun da takımda gerçekleşmesini istediği pozitif hava olduğu belirtildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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