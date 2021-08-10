Pereira’yı maç sırasında fena kızdırdılar! 4-4-2 polemiği

Fenerbahçe, Süper Lig öncesi son hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kazanırken Vitor Pereira ile bir taraftarın diyaloğu maça damga vurdu.
Portekizli teknik adam tüm hazırlık karşılaşmalarında olduğu gibi takımını yine 3-4-3 dizilişiyle sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takımda geri üçlü Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Filip Novak’tan oluştu.
Maçın ilk yarısında Fenerbahçe yedek kulübesinin arka tarafında maçı seyreden bir taraftar, Portekizli teknik adama ısrarla, "Pereira, four-four-two (4-4-2!)" diye bağırdı. Tribünden cep telefonu aracılığıyla çekilen görüntüde deneyimli teknik adam bu tavsiyeye çok kızdı.
Süper Lig’e de 3-4-3 sistemi ile başlayacak Fenerbahçe son olarak savunma hattına Güney Koreli Min-Jae Kim'i transfer etti. Pereira’nın bu sistemde ideal üçlü olarak Tisserand – Kim – Szalai’yi düşündüğü ifade ediliyor.
Tisserand-Serdar-Szalai
Tisserand-Szalai-Caulker
Zanka-Szalai-Caulker
Tisserand-Szalai-Novak
Lemos-Serdar-Novak
Lemos-Gustavo-Caulker
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