Pereira’yı maç sırasında fena kızdırdılar! 4-4-2 polemiği

Fenerbahçe, Süper Lig öncesi son hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kazanırken Vitor Pereira ile bir taraftarın diyaloğu maça damga vurdu.

TISSERAND, SZALAI VE NOVAK'I DENEDİ

Portekizli teknik adam tüm hazırlık karşılaşmalarında olduğu gibi takımını yine 3-4-3 dizilişiyle sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takımda geri üçlü Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Filip Novak’tan oluştu.

PEREIRA'DAN TEPKİ

Maçın ilk yarısında Fenerbahçe yedek kulübesinin arka tarafında maçı seyreden bir taraftar, Portekizli teknik adama ısrarla, "Pereira, four-four-two (4-4-2!)" diye bağırdı. Tribünden cep telefonu aracılığıyla çekilen görüntüde deneyimli teknik adam bu tavsiyeye çok kızdı.

DEFANSA KİM GELİYOR

Süper Lig’e de 3-4-3 sistemi ile başlayacak Fenerbahçe son olarak savunma hattına Güney Koreli Min-Jae Kim'i transfer etti. Pereira’nın bu sistemde ideal üçlü olarak Tisserand – Kim – Szalai’yi düşündüğü ifade ediliyor.

PEREIRA'NIN HAZIRLIK MAÇLARINDA DENEDİĞİ SAVUNMA ÜÇLÜLERİ

Tisserand-Serdar-Szalai

Tisserand-Szalai-Caulker

Zanka-Szalai-Caulker

Tisserand-Szalai-Novak

Lemos-Serdar-Novak

Lemos-Gustavo-Caulker

