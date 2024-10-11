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Performansıyla sezona damga vurmuştu! Yunus Akgün Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddetti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.10.2024 13:08
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Galatasaray'da yeni sezondaki performansıyla adeta parmak ısırtan Yunus Akgün için harekete geçen Galatasaray yönetimi yeni sözleşme teklifi karşısında hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. İşte detaylar...

Performansıyla sezona damga vurmuştu! Yunus Akgün Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddetti
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kerem Aktürkoğlu'nun vedasının ardından yeni sezonda ilk 11'de daha fazla forma şaınsı bulan ve şu ana kadar bu şansı oldukça iyi değerlendiren Yunus Akgün için Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Sarı-Kırmızılılar 24 yaşındaki isme yeni sözleşme teklif ederken başarılı oyuncudan beklenmedik bir yanıt aldı.

SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yunus Akgün ve menajeri, yönetimin yaptığı 40 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

İYİLEŞTİRME TALEP ETTİ

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Son dönemde dikkat çeken bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün menajeri, sözleşmedeki rakamın iyileştirilmesini talep etti.

Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcuya kısa süre içinde yeni bir teklif daha yapacak. Sarı kırmızılı takımın altyapısında yetişen hücum oyuncusu, bu sezon 11 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

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