Performansıyla sezona damga vurmuştu! Yunus Akgün Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddetti

Kerem Aktürkoğlu'nun vedasının ardından yeni sezonda ilk 11'de daha fazla forma şaınsı bulan ve şu ana kadar bu şansı oldukça iyi değerlendiren Yunus Akgün için Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Sarı-Kırmızılılar 24 yaşındaki isme yeni sözleşme teklif ederken başarılı oyuncudan beklenmedik bir yanıt aldı.

SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yunus Akgün ve menajeri, yönetimin yaptığı 40 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

İYİLEŞTİRME TALEP ETTİ

Son dönemde dikkat çeken bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün menajeri, sözleşmedeki rakamın iyileştirilmesini talep etti.

Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcuya kısa süre içinde yeni bir teklif daha yapacak. Sarı kırmızılı takımın altyapısında yetişen hücum oyuncusu, bu sezon 11 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.