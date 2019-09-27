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Perge’nin Kızı Kaleiçi’ne geliyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 27.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

Perge’nin kızı Plancia Magna, Muratpaşa Belediyesi’nin 10-13 Ekim tarihlerinde 4’üncüsünü gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali’yle kente iniyor. Festival süresince Üç Kapılar’da düzenlenecek canlı heykel performansında, Antalya’nın ilk kadın belediye başkanı Plancia Magna için anı defteri de açılacak.

Perge’nin Kızı Kaleiçi’ne geliyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın milattan önce 4’üncü yüzyıldan bugüne farklı kültürlerce kesintisiz iskan edilen, depremlerden, yangınlardan ve sayısız kuşatmadan çıkarak kültürel dokusunu önemli bir bölümünü bugüne taşıyan dünya çapındaki ender örneklerden biri olan Kaleiçi’nin hikayesini dünyayla paylaşmak için başlattığı Kaleiçi Old Town Festivali’nin 4’üncüsü için geri sayım başladı.

Zengin kültürel geçmişi, geleneksel yapısını koruyan evleri, dar sokaklarıyla ziyaretçilerine etkileyici bir ortam sunan Kaleiçi’nin sokaklarında yapılan söyleşiler, konserler, deneysel sanat çalışmalarıyla Kaleiçi Old Town Festivali, 10-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Geçmiş yıllarda Küba, İtalya, Rusya’yı onur konuğu olarak ağırlayan festivale bu yıl Ukrayna onur konuğu ülke olarak katılacak.

Festival, her yıl olduğu gibi 4’üncü yılında da Karailioğlu Parkı’ndan Atatürk Caddesi boyunca devam edecek festival kortejiyle başlayacak. Hıdırlık Kulesi’nin hemen yanı başında bulunan mirador, festivalin ana etkinlik alanı olurken tarihi Üç Kapılar, Eski Balık Pazarı Meydanı, Kesik Minare, Kaleiçi Yat Limanı, Kale Kapısı, Tek Kapılı Han, Karaailioğlu Parkı festivalin etkinlik alanları belirlendi.

Sokak performansları, Kaleiçi’ni çalışmanın bir parçası haline getiren interaktif sanat etkinlikleri, dinletiler ve canlı heykel performanslarıyla yine dopdolu bir programa sahip Kaleiçi Old Town Festivali, Perge’nin kızı Plancia Magna’yı da şehre indirecek. Antik Pamfilya’nın başkenti Perge’yi yöneten, Antalya’nın ilk kadın belediye başkanı Plancia Magna, canlı heykel performansıyla festival süresince Üç Kapılar’da olacak. Hem kent sakinlerine hem de Kaleiçi’nin yerli ve yabancı konuklarına Perge’nin yöneticisi Plancia Magna’nın tanıtılacağı etkinlikte bir de anı defteri açılacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Perge’nin kızı Plancia Magna Kaleiçi Old Town Festivali Antalya

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