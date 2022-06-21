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Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer asker oldu

21.06.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, İskenderun’da vatani görevini gerçekleştiren oğlu Savaş Zafer ve nişanlısı Melis Ketenci'nin fotoğraflarını Instagram'dan, "Kuzularım" notuyla paylaştı.

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer asker oldu

Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, vatani görevini İskenderun’da yapıyor. Evlilik yolunda ilerleyen Zafer'in önceki gün sürpriz bir misafiri vardı.

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SÜRPRİZ ZİYARET

Nişanlısı Melis Ketenci, kendi doğum gününde Savaş Zafer'e sürpriz yaparak, soluğu ailesiyle birlikte İskenderun'da aldı. Zafer, Ketenci'yi karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sevgilisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ketenci de ardından nişanlısıyla pastasının mumlarını üfledi.

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"MELİS DE ASKER!"

Perihan Savaş da oğlu ve müstakbel gelininin verdiği pozları, "Kuzularım! Melis de asker..." notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ketenci de o anları, "Asker hatıramızı da şuraya bırakayım..." ifadeleriyle yayınladı.

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Perihan Savaş
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