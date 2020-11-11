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Perihan Savaş’tan vefat eden eşine özlem! ‘Adamım...’

11.11.2020 15:21 | Son Güncelleme:
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Perihan Savaş’tan vefat eden eşine özlem! ‘Adamım...’

Türk sinemasının usta oyuncularından Perihan Savaş, 1995 yılında vefat eden eşi Yılmaz Zafer’e sosyal medya hesabından seslendi. Eşinin ölüm yıl dönümünde hasret dolu bir mesaj paylaşmayı tercih eden Savaş, takipçilerini duygulandırdı.

İbrahim Tatlıses ile 1979 yılında Kara Yazma filminde tanışan Perihan Savaş, uzun süreli birlikteliğe imza atmıştı. İbrahim Tatlıses’le olan hayat arkadaşlığından Melek Zübeyde ismini verdikleri bir kızları olan Perihan Savaş, 1 Haziran 1987 yılında Yılmaz Zafer’le dünya evine girmişti. Yılmaz Zafer'le yaptığı evlilikten de Savaş Zafer adında oğlu doğan usta oyuncu 1995 yılında eşinin vefat etmesiyle derin bir üzüntü yaşadı.

İlki 1994 yılında olmak üzere 2 kez kalp krizi geçiren Yılmaz Zafer, uzun süre boyunca bakıma muhtaç bir şekilde hayatını sürdürdü. Eşine hastalığı süresince destek olan ünlü oyuncu, 1995 yılında vefat eden eşini Perihan Savaş, ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.

‘ADAMIM’

perihan savaş

1995 yılında kaybettiği eşine dair derin bir özlem hissettiğini ifade eden güzel oyuncu gönderisinde, “Sözün bittiği yerdeyim bugün 25 yıl... Saygı, sevgi,özlemle adamım....” notunu ekledi.Perihan Savaş’ın eşinin fotoğrafını yayınlayarak yaptığı paylaşıma takipçileri ve sanatçı dostlarından yorum yağdı.

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