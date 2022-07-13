Periyodik tabloda ilk 20 element nedir? Periyodik tablodaki ilk 20 elementin sembolleri, özellikleri, periyot ve grup numaraları

Toplamda 118 elementten oluşan periyodik tablodaki sıralama pek çok faktöre göre değişmektedir. Bu nedenle periyodik tabloda yer alan ilk 20 element, pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Bu elementlerin sembolleri, özellikleri ve atom numaraları aşağıda anlatılmaktadır.

Periyodik Tablonun İlk 20 Elementi Nedir?

Periyodik tabloda bulunan ilk 20 elementin isimleri şu şekildir:

Hidrojen

Helyum

Lityum

Berilyum

Bor

Karbon

Azot

Oksijen

Flor

Neon

Sodyum

Magnezyum

Alüminyum

Silisyum

Fosfor

Kükürt

Klor

Argon

Potasyum

Kalsiyum

Periyodik Tablodaki İlk 20 Elementin Sembolleri ve Özellikleri

İlk 20 element sembolleri ve özellikleri öğrenciler, kimya ile ilgilenenler, element sembollerini ezberleyen kişilerin merak ettiği bir konudur. İşte periyodik tablodaki ilk 20 element özellikleri:

Hidrojen (H): Antoine Lavoisier tarafından isimlendirilen bu element renksizdir ve doğada gaz halinde bulunmaktadır.

Helyum (He): Fransız asıllı Pierre Janssen ile Norman Lockyer bulmuştur ve atmosferdeki miktarı oldukça fazladır. Renksiz olan bu element güneşte ve yıldızlarda da oldukça fazladır.

Lityum (Li): Johann Arvedson tarafından bulunan bu element, gri ve metalik bir renge sahiptir. Ayrıca oda içinde katı halde bulunur.

Berilyum (Be): Friedrich Wöhler ile Antoine Bussy tarafından bulunmuş bir elementtir. Oda içinde katı haldedir ve rengi gridir.

Bor (B): Gay Lussac ile Thenard tarafından bulunan Bor, oda içinde katı formdadır ve rengi siyah metaliktir.

Karbon (C): Doğada katı halde bulunan Karbon, grafiti ve elmas yapı olarak 2 haldedir. Grafiti siyahken, elmas yapısı renksizdir. Saf olan karbon elementi, grafiti ve elmas başta olmak üzere pek çok maddede bulunur.

Azot (N): Daniel Rutherford bulmuştur ve renksiz, kokusuz, gaz halde bir elementtir.

Oksijen (O): Joseph Priestly tarafından bulunmuş olup renksiz bir gazdır.

Flor (F): Renkli ve gaz halde olan bu elementi Henri Moissan bulmuştur.

Neon (Ne): Wiltiam Ramsay ile Morris Travers tarafından keşfedilen Neon, renksizdir ve gaz haldedir.

Sodyum (Na): Doğada katı halde bulunan Sodyum, kaygan bir metaldir ve beyaz renktedir. Humphrey Davy keşfetmiştir.

Magnezyum (Mg): Gümüş ve beyaz renkli olan bu elementin yanma özelliği bulunmaktadır.

Alüminyum (Al): Gümüş renge sahip alüminyum, yumuşak bir yapıdadır.

Silisyum (Si): Yeryüzünde en çok bulunan elementtir. Koyu gri renge ve katı hale sahiptir.

Fosfor (P): Sarı renkli bir elementtir ve kolay erime özelliğine sahiptir.

Kükürt (S): Kokusu olmayan tatsız ve renkli bir elementtir. Işığı ve elektriği iletmez.

Klor (Cl): Renkli bir yapıya sahip olan bu element, zehirli gazlardan biridir.

Argon (Ar): İki halde bulunan bu element gaz ya da sıvı olabilir. Renksiz ve kokusuz bir elementtir.

Potasyum (K): Humphrey Davy tarafından bulunmuştur ve katı bir maddedir. Rengi ise beyazdır.

Kalsiyum (Ca): Gümüş renge sahip parlak bir elementtir.

İlk 20 Element Hangi Periyot ve Gruplarda Yer Alır?

İlk 20 elementin periyot ve grup numaraları sırasıyla şu şekildedir:

H: 1A grubu 1. Periyot

He: 8A grubu 1. periyot

Li: 1A grubu 2. Periyot

Be: 2A grubu 2. Periyot

B: 3A grubu 2. periyot

C: 4A grubu 2. periyot

N: 5A grubu 2. periyot

O: 6A grubu 2. periyot

F: 7A grubu 2. Periyot

Ne: 8A grubu 2. periyot

Na: 1A grubu 3. periyot

Mg: 2A grubu 3. periyot

Al: 3A grubu 3. periyot

Si: 4A grubu 3. periyot

P: 5A grubu 3. periyot

S: 6A grubu 3. periyot

Cl: 7A grubu 3. periyot

Ar: 8A grubu 3. periyot

K: 1A grubu 4. periyot

Ca: 2A grubu 4. periyot

İlk 20 Element Nasıl Ezberlenir?

Periyodik tabloda bulunan ilk 20 elementi kolay bir şekilde ezberlemek için bazı kodlama yöntemleri vardır. Bu kodlamalar sayesinde elementleri gruplarına göre kolayca ezberlemek mümkündür. Gruplarına göre ilk 20 element kodlama yöntemi şöyledir:

1A Grubu: Haydarpaşa (H) Lisesi'nin (Li) nankör (Na) kimyacısı (K) Rabia’nın (Rb) cesedini (Cs) fırlattı (Fr).

2A Grubu: Beymen (Be) mağazasında (Mg) Canan'a (Ca) sarılan (Sr) Bahar (Ba) rahatladı (Ra).

3A Grubu: Bal (B) (Al) gavanozundaki (Ga) inatçı (In) tilki (Tl).

4A Grubu: Camı (C) silirken (Si) geçen (Ge) sinek (Si) pembeydi (Pb).

5A Grubu: Nazik (N) piyade (P) astsubay (As) (Sb) Bilge (Bi).

6A Grubu: O (O) seni (S) seven (Se) tek (Te) Polonyalı (Po).

7A Grubu: Fanta (F) Cola (Cl) bira (Br) iç (I) at (At).

8A Grubu: Hergele (He) Necip (Ne) arsız (Ar) karısını (Kr) kesip (Xe) rendeledi (Rn).

İlk 20 element ezberleme için bu tekerlemeler oldukça kolaylaştırıcıdır.

Bu grupların genel adı ile ilgili bilgi vermek gerekirse;