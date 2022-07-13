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Lityum metal mi, ametal mi? Lityum (Li) periyodik tabloda hangi gruptadır?

13.07.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lityum, periyodik tabloda Li simgesiyle ifade edilmektedir. Atom numarası 3'tür. Periyodik tablo içerisinde 1. grupta yer almaktadır. Bu nedenle de alkali metal sınıfına girer. Lityum, doğada saf halde elde edilemez. Yumuşak ve gümüşümsü renktedir. Lityum, genellikle doldurulabilir pillerde kullanılır.

Lityum metal mi, ametal mi? Lityum (Li) periyodik tabloda hangi gruptadır?

Lityum, su ile çok kısa süre içerisinde reaksiyona girebilmektedir. Sodyumdan biraz daha serttir. Bu nedenle lityumu kesmek ve bölmek biraz zorlayıcı olabilir. Lityum henüz reaksiyona girmemiş haldeyse gümüşe yakın bir renk taşır. Ancak kısa bir süre içerisinde de rengi kararmaya başlar.

Lityum, yer kabuğunun sadece yüzde 0.00007'sini oluşturmaktadır. Lityum elementi ayrıca en yüksek özgül sıcaklık değerine sahip katı element sıfatını da taşımaktadır. Son olarak Lityum, 1817 yılında Johann Arfwedson tarafından keşfedilmiştir.

Lityum metal mi?

Lityum, periyodik tablo bünyesinde hidrojen ve helyum elementlerinden sonra gelir. Atom numarası 3 olan Lityum, bir metaldir. Hatta en düşük yoğunluğa sahip metal olarak da geçer. Atom ağırlığı ise 6.941'dir.

Lityum atomunun elektron katman dağılımına baktığımızda da metal olduğu sonucuna ulaşırız. Lityum'un 3 elektronu vardır. Son katmanındaki elektron sayısı da 1 olduğu için Lityum elementi bir metaldir. Peki Lityum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Lityum, periyodik tabloda 1. grupta yer almaktadır. Bu nedenle kendisi bir alkali metaldir.

Berilyum metal mi, ametal mi? Berilyum periyodik tabloda hangi gruptadır?Berilyum metal mi, ametal mi? Berilyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Lityum ametal mi?

Lityumun periyodik tablodaki yerine baktığımızda ametal olmadığı görünmektedir. Elementin periyodik tablodaki yeri 1. gruptur. Bu nedenle bir metaldir. Hatta yoğunluğu en az olan metal olarak bilinmektedir.

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