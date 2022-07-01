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Berilyum metal mi, ametal mi? Berilyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

01.07.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berilyum, periyodik tabloda II-A grubunda yer almaktadır. Bu nedenle kendisi bir toprak alkali grubunda element olarak bulunur. Yerkabuğunda oldukça az miktarda vardır. Bu oran ise yüzde 0,0006 dolaylarındadır. Zengin yatakları bulunmadığı için ise beril maddesinden elde edilmektedir.

Berilyum metal mi, ametal mi? Berilyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

İçindekiler

  • Berilyum metal mi?
  • Berilyum ametal mi?

Berilyum, alüminyumdan daha hafiftir. Ancak daha sert bir yapıya da sahiptir. Erime noktası yüksek olan Berilyum, metalurji sektöründe kullanılmaktadır. Alüminyumdan ise yaklaşık 200 kat daha pahalıdır. Bu nedenle bilgisayar parçaları gibi kısıtlı alanlarda kullanılır.

Berilyum metal mi?

Metaller genellikle periyodik sistemin sol tarafında yer almaktadır. Oda sıcaklıklarında ise katı halde bulunurlar. Peki Berilyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Berilyum, periyodik tabloda II-A grubunda bulunur. Bu nedenle kendisi bir metaldir. Buna ek olarak Berilyum elementi ikinci periyodda kendisine yer bulmaktadır. Berilyum'un atom numarası 4'tür. Kendisinden önce Lityum elementi, sonra ise Bor elementi gelmektedir. Magnezyum ve kalsiyum metalleri ile de aynı grubu temsil etmektedir.

Berilyum doğada az bulunması sebebiyle oldukça ender elementlerden birisidir. Bu nedenle fiyatı da oldukça pahalıdır. Hafif ve güçlü olmasından ötürü havacılık sanayi, savunma sanayi ve uzay araçları gibi kullanım alanları vardır. Erime noktası Alüminyum'dan daha yüksektedir. Dişçilikte de kullanım alanı bulunan Berilyum, uzay teleskopları gibi çeşitli önemli projelerde de ayna yapımında görev alır.

Alüminyum metal mi, ametal mi? Alüminyum periyodik tabloda hangi gruptadır?Alüminyum metal mi, ametal mi? Alüminyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Berilyum ametal mi?

Berilyum, periyodik tabloda II-A grubunda ve ikinci periyotta yer almasından ötürü ametal değildir. Berilyum, çelik gibi gri bir renkte bulunur. Güçlü, hafif ve kırılgan bir metal olarak bilinir. Bu nedenle Berilyum bir ametal değil metaldir.

Lityum metal mi, ametal mi? Lityum periyodik tabloda hangi gruptadır?Lityum metal mi, ametal mi? Lityum periyodik tabloda hangi gruptadır?


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