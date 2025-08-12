Mynet Trend

Perseid Meteor Yağmuru 2025: Gökyüzü şöleni için geri sayım başladı!

Yılın en çok beklenen gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, 2025 yılında da görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Türkiye'den izlenebilirliği ve Erciyes'te düzenlenecek özel etkinlik merak konusu.

Samanyolu'nun En Parlak Hali Türkiye'den İzlenebilecek Mi? Erciyes Zirvesi'nde Özel Etkinlik!

Perseid meteor yağmuru, 2025 Ağustos'unda yine göz kamaştıracak. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Samanyolu'nun en parlak anlarından birine tanık olacağız. Peki, bu muhteşem doğa olayını Türkiye'den izlemek mümkün mü? En iyi gözlem noktaları nereler? Detaylar haberimizde...

Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşuyor. Dünya, bu kuyruklu yıldızın yörüngesinden geçerken, uzay boşluğundaki toz ve kaya parçacıkları atmosfere giriyor ve yanarak ışık saçıyor. İşte bu ışık gösterisi, meteor yağmuru olarak adlandırılıyor. Perseid meteor yağmuru, adını Perseus (Kahraman) takımyıldızından alıyor, çünkü meteorlar bu takımyıldızından geliyormuş gibi görünüyor.

NTV Haber'in bildirdiğine göre, Perseid meteor yağmuru esnasında gökyüzünde saatte ortalama 50 ila 100 meteor görülebiliyor. Ancak, ışık kirliliğinin az olduğu, açık ve karanlık bir gökyüzünde bu sayı daha da artabiliyor. Bu nedenle, şehir merkezlerinden uzak, yüksek rakımlı bölgeler en iyi gözlem noktalarını oluşturuyor.

Astronomlar, Perseid meteor yağmurunu izlemek için en uygun zamanın, Ay'ın yeni ay evresinde olduğu geceler olduğunu belirtiyor. Çünkü Ay ışığı, meteorların daha sönük olanlarını görünmez hale getirebiliyor. 2025 yılındaki Ay takvimi henüz kesinleşmemiş olsa da, Ağustos ayının ortalarına denk gelen dönemde Ay'ın durumu göz önünde bulundurularak en iyi gözlem zamanı belirlenebilecek.

Türkiye'den meteor yağmurunu izlemek için ideal yerler arasında, Toros Dağları, Kaçkar Dağları, Bolu Aladağlar ve Nemrut Dağı gibi yüksek rakımlı ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgeler yer alıyor. Bu bölgelerde kamp yaparak veya kısa süreli gözlem molaları vererek, gökyüzünün bu muhteşem şölenine tanık olabilirsiniz.

