Perşembe akşamları tüm Türkiye'yi ekran başına kitliyordu! Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Memati Baş ve Pala da olacak mı?

15 Ocak 2003 tarihinde ilk bölümüyle seyircisiyle buluşan Kurtlar Vadisi birçok televizyon kanalında yayınlandı. Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, Zafer Ergin, Atilla Olgaç gibi Türk tiyatrosunun önemli isimlerinin rol aldığı Kurtlar Vadisi, geri dönmeye hazırlanıyor. Necati Şaşmaz, katıldığı TV programında 'Ömrümün 20 senesi Kurtlar Vadisi ile geçti. Ara verelim diye düşündük ama istenmeye başladı. Nasipse olacak' dedi.

KURTLAR VADİSİ'NDE MEMATİ, PALA OLACAK MI? YENİ OYUNCULAR BELLİ Mİ?

Kenan Çoban, Erhan Ufak, gibi isimlerin yeniden dizide olması bekleniyor. Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz da aynı şekilde geri dönüyor. Selçuk Yöntem, Nihat Nikerel, Tarık Ünlüoğlu, Osman Wöber, Güven Hokna, Haldun Boysan gibi birçok isim Kurtlar Vadisi'nin sevilmesinde önemli rol oynamıştı.

Dizide henüz rol alacak isimler belli olmadı. Kurtlar Vadisi izleyicileri, özellikle Memati rolüne hayat veren Gürkan Uygun'un dizide yer almasını çok istiyor. Aynı şekilde Pala rolüyle sevilen Yüksel Arıcı da beklenen isimler arasında...

"OCAK AYINDA BAŞLAYACAĞIZ"

Mazhar Alanson'a yeni yılla birlikte Kurtlar Vadisi için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi. Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.



