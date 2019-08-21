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Personele yazdığı reçete herkesi duygulandırdı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 21.08.2019 10:41 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr. Gökhan Saçkan’ın personele yönelik reçeteye yazdığı talimat herkesi duygulandırdı.

Personele yazdığı reçete herkesi duygulandırdı

Afyon Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Doktor Kadir Gökhan Saçkan’ın şehit anneleriyle ilgili, personele yönelik olarak yazdığı reçete herkesi ağlattı.

Reçete en çok paylaşılan ve takdir toplayan paylaşımlardan oldu.

Saçkan yazdığı reçetede şu ifadelere yer verdi;

"Kıymetli arkadaşlarım, Afyonkarahisar’daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin. Tedavi sürecinde dua alın. O hepimizin nasibidir."

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Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
reçete Afyonkarahisar

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