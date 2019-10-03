Mynet Trend

Pertek Kalesi birçok medeniyete ev sahipliği yapıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 03.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde bulunan adaya konuşlandırılan tarihi Pertek Kalesi'nin ziyaretçi sayısının artırılarak turizmden daha fazla pay alması için çalışmalar hızlandırıldı.

Murat Nehri üzerindeki Keban Baraj Gölü'nde yer alan ve barajın 1974 yılında işletmeye alınmasıyla baraj gölü içinde ada görünümüne kavuşan alandaki kayalar üzerine konuşlandırılan tarihi Pertek Kalesi, her mevsim yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. Barajda kullanılan feribotlar ile ulaşılabilen ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kale, hem tarihi dokusu hem de çevresindeki doğal güzellikleri ile misafirlerinin ilgisini çekiyor.

İlçenin tanıtımına da katkı sunan kaleye gelen ziyaretçilerin sayısının artırılarak turizmden daha fazla pay alması için Tunceli Valiliğinin destekleriyle Pertek Kaymakamlığınca çeşitli projeler yürütülüyor. Son dönemde hız verilen projeler kapsamında, yörenin cazibe merkezi olması hedeflenen kalenin bulunduğu alana restoran ve kafe yapımı sürüyor.

Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçmişi 10'uncu yüzyıla kadar dayanan Pertek Kalesi, hem birçok medeniyet tarafından kullanılmış olması hem de konumu itibariyle Pertek turizmi açısından son derece önemli." dedi.

Kalenin Murat Nehri kenarındaki bir tepede bulunduğunu ancak barajın yapılıp su tutmaya başlamasıyla kalenin yer aldığı alanın bir ada haline geldiğini belirten Nasır, "Pertek Kalesi, Elazığ-Pertek ilçesi arasında çalışan feribotlardan da çok rahat görülmektedir. Kalemiz özellikle akşamları, gün batımında feribotlarla yolculuk yapan yolcularımıza çok eşsiz güzellik sunmaktadır. " diye konuştu.

'PERTEK, TÜRKİYE'DEKİ TURİZM POTANSİYELİNDEN İSTEDİĞİ PAYI ALACAKTIR'

Nasır, kaledeki turizm potansiyelinin canlandırılması için eski Pertek Kaymakamı Arif Gül tarafından kalenin bulunduğu ada üzerine kafe ve restoran yapılması için proje başlatıldığını ve projenin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından da desteklendiğini aktardı.

Projenin sürdüğünü dile getiren Nasır, şunları söyledi:

"Bu proje tamamlandığında Pertek'te oluşturmaya çalıştığımız turizm parkuru açısından çok önemli durak elde etmiş olacağız. Hali hazırda ilçemize gelen turlar Pertek Kalesi, Sungur Bey Camisi, Çelebi Ağa Camisi, Sultan Hıdır Türbesi ve Sağman Kalesi'nden oluşan turizm parkurumuzu kullanıyor. Bunlara ek olarak su sporlarını da eklediğimizde inanıyorum ki Pertek, Türkiye'deki turizm potansiyelinden istediği payı alacaktır."

Nasır, "Pertek Kalesi, bulunduğu konum ve sunduğu görsellerle yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğrafçıları da cezbediyor" diyerek herkesi Pertek ilçesindeki güzellikleri görmeye davet etti.

'PERTEK DENİNCE İLK AKLA GELEN PERTEK KALESİ'DİR'

İlçenin 30 tescilli tarihi varlığının doğayla iç içe olduğunu vurgulayan Nasır, "Pertek denince ilk akla gelen Pertek Kalesi'dir. Biz de turizm çalışmalarımızda kalemizi marka yüzü haline getirmek istiyoruz ki buraya gelen turistler hem kalemizi gelip ziyaret etsin hem de fotoğrafçılık çalışmalarında gün batımında eşsiz fotoğraflar yakalasın." dedi.(AA)

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleriDomaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri
Tunceli'deki 'kaya odalar' hayran bırakıyorTunceli'deki 'kaya odalar' hayran bırakıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunceli Pertek Kalesi Keban Barajı Gölü ada

En Çok Okunan Trend Haberler

Mini elbiseli poz! Foyası ortaya çıktı

Mini elbiseli poz! Foyası ortaya çıktı

69 yıl sonra Güney Kore'ye gitti! Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf

69 yıl sonra Güney Kore'ye gitti! Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf

İzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismar

İzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismar

3 bin yıldır oradaydı! Müthiş keşif...

3 bin yıldır oradaydı! Müthiş keşif...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Türkiye'nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri

Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri

Tunceli'deki 'kaya odalar' hayran bırakıyor

Tunceli'deki 'kaya odalar' hayran bırakıyor

Güneşin en güzel battığı yer: Kızılçukur Vadisi

İşte güneşin en güzel battığı yer: Kızılçukur Vadisi

Köylüler tesadüfen bulmuştu! Ayrılık figürü turistlerin gözdesi oldu

Köylüler tesadüfen bulmuştu! O figür turistlerin gözdesi oldu

Doğa sporları vazgeçilmezinizse buraya bayılacaksınız

Doğa sporları vazgeçilmezinizse buraya bayılacaksınız

'Kuş cenneti' Acıgöl'de flamingo şöleni

'Kuş cenneti' Acıgöl'de flamingo şöleni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.