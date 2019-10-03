Pertek Kalesi birçok medeniyete ev sahipliği yapıyor

Murat Nehri üzerindeki Keban Baraj Gölü'nde yer alan ve barajın 1974 yılında işletmeye alınmasıyla baraj gölü içinde ada görünümüne kavuşan alandaki kayalar üzerine konuşlandırılan tarihi Pertek Kalesi, her mevsim yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. Barajda kullanılan feribotlar ile ulaşılabilen ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kale, hem tarihi dokusu hem de çevresindeki doğal güzellikleri ile misafirlerinin ilgisini çekiyor.

İlçenin tanıtımına da katkı sunan kaleye gelen ziyaretçilerin sayısının artırılarak turizmden daha fazla pay alması için Tunceli Valiliğinin destekleriyle Pertek Kaymakamlığınca çeşitli projeler yürütülüyor. Son dönemde hız verilen projeler kapsamında, yörenin cazibe merkezi olması hedeflenen kalenin bulunduğu alana restoran ve kafe yapımı sürüyor.

Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçmişi 10'uncu yüzyıla kadar dayanan Pertek Kalesi, hem birçok medeniyet tarafından kullanılmış olması hem de konumu itibariyle Pertek turizmi açısından son derece önemli." dedi.