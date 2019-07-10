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PES 2019 oyunu PS Plus’tan kaldırıldı

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TEKNOLOJİ  | 10.07.2019 09:11 | Son Güncelleme

PS Plus, PlayStation 4 sahipleri için hayli önemli bir servis. Zira bu servis sayesinde PS4 sahipleri her ay 2 oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebiliyorlar. Genel itibari ile Sony bu servis üzerinden geçmiş yıllarda satışa sunulmuş hit oyunları ücretsiz olarak sunmaya özen gösteriyor.

PES 2019 oyunu PS Plus’tan kaldırıldı

Buna rağmen bazı aylarda hiç de revaçta olmayan, tamamen boş oyunların verildiği gerçeğini de atlamamamız gerekiyor.

Son birkaç aydır PS Plus tarafında dağıttığı oyunlar ile beklentilerin altında bir grafik çizen Sony, kısa süre önce Temmuz ayında PES 2019 ve Horizon Chase Turbo oyunlarının ücretsiz olarak sunulacağını açıklamıştı.
Bu açıklama oyun severleri kısmen de olsa heyecanlandırmayı başardı. Fakat Sony son anda yaptığı değişiklik ile PES 2019 yerine Detroit Become Human’ın Digital Deluxe Edition versiyonunun ücretsiz olarak yayınlanacağını duyurdu.

Yapılan bu değişiklik üzerine Sony’den kapsamlı bir açıklama gelmezken gözler Konami’ye çevrildi. Genel kanı bu değişikliğin Konami yüzünden yapıldığı üzerineydi. Fakat Japon oyun devinden gelen açıklamada, bahse konu değişikliğin tamamen Sony’nin inisiyatifinde olduğu belirtildi. Yani PS Plus Temmuz oyunlarında yapılan bu değişikliğin tek sorumlusu Sony diyebiliriz.

Öte yandan Detroit Become Human Digital Deluxe Edition’ın içerisinde Heavy Rain oyununun yer aldığını da hatırlatalım.

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Anahtar Kelimeler:
PS Plus PlayStation 4 pes 2019

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