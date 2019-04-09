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'Pes' dedirten görüntüler! Köpeği uyandırıp kulübesini çaldılar

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 09.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 kişi, uyuyan köpeği gürültü yaparak dışarı çıkarıp, kulübesini çaldı. Olay anı, yakındaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, pazar günü Yeşilyurt semti 9097 Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, mahalleli tarafından satın alınıp sokaktaki kaldırıma konulan köpek kulübesinin önüne geldi.

'Pes' dedirten görüntüler! Köpeği uyandırıp kulübesini çaldılar

İçinde köpek olduğunu fark eden bu kişiler, ayaklarıyla salladıkları kulübenin kapısını açıp, hayvanı uyandırdı. Gerinerek dışarı çıkan köpeğin uzaklaşmasının ardından, 2 şüpheli kulübeyi alıp uzaklaştı.

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Sabah saatlerinde kulübenin yerinde olmadığını fark eden mahalleli, karakola giderek şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kulübeyi çaldıkları görülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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izmir kaza

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