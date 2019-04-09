'Pes' dedirten görüntüler! Köpeği uyandırıp kulübesini çaldılar

İçinde köpek olduğunu fark eden bu kişiler, ayaklarıyla salladıkları kulübenin kapısını açıp, hayvanı uyandırdı. Gerinerek dışarı çıkan köpeğin uzaklaşmasının ardından, 2 şüpheli kulübeyi alıp uzaklaştı.

Sabah saatlerinde kulübenin yerinde olmadığını fark eden mahalleli, karakola giderek şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kulübeyi çaldıkları görülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)



