Pestisit nedir? Pestisitli besinleri tüketmek neden zararlıdır?

Pestisitlerle başarısız tüp bebek girişimleri arasında bir bağlantı var mı?

Kadın hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, JAMA Internal Medicine’de yayınlan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Araştırmada beslenme düzenleri hakkındaki anket sorularını yanıtlayan ve üreme sağlığı yardımı alan 325 kadın izlendi. Araştırmacılar gebe kalıp bebek sahibi olan kadınların ankette belirttikleri beslenme düzenine göre tükettikleri meyve ve sebze miktarını analiz ederek bu besinlerden en çok pestisit içerenleri belirlediler.

YÜZDE 26 ORANINDA DAHA AZ

Bu gönüllü katılımcılardan 228’i bebek sahibi oldu, fakat çocuk sahibi olma olasılığı pestisit kalıntısı içeren sebze ve meyveleri daha az tüketen kadınlarda daha yüksek olarak tespit edildi.

Tüp bebek tedavisi (IVF) gören, günde iki kereden fazla çilek ve biber gibi ürünlerden tüketen kadınların bu ürünlerden günde bir kez ya da daha az tüketen kadınlara göre yüzde 26 oranında daha az çocuk sahibi olduğu belirlendi.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise, pestisitlerin endokrin sistemin işlevini engelleyen faktörler olarak işlev gördüğü bulundu.”

