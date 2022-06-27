MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Petek Dinçöz ile anılan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab Miami'de fena yakalandı

Petek Dinçöz ile anılan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab Miami'de fena yakalandı

27.06.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab son dönemde eşinden boşandıktan sonra Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz ile anılıyordu. Petek Dinçöz'e ev aldığı da iddia edilen Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab, Miami'de bir kadınla yemek yerken görüntülendi.

Petek Dinçöz ile anılan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab Miami'de fena yakalandı

ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab, Miami'de lüks bir hayat yaşıyor. Son dönemde boşandıktan sonra Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz ile aşk yaşadığı iddia edilen Zarrab fena yakalandı.

Serkan Kodaloğlu ile boşanıp soluğu Miami'de alan Petek Dinçöz'ün lüks evini Reza Zarrab'ın aldığı gündemdeyken, Reza Zarrab, Miami’de genç bir kadınla yemek yerken görüntülendi.

Magazinburada'nın iddiasına göre; Rezza Zarrab gecenin ilerleyen saatlerinde genç kadınla oldukça samimi anlar da yaşadı.

qw

Zarrab'ın şu sıralar Miami'de Biscayne Körfezi manzaralı ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarlık evde oturduğu da ortaya çıkmıştı.

Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır süper lüks evini nasıl aldı? Reza Zarrab iddiasına nokta koyduPetek Dinçöz Miami'deki denize sıfır süper lüks evini nasıl aldı? Reza Zarrab iddiasına nokta koydu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi’nin Tuncay’ı Osman Wöber'e veda! Ne Polat Alemdar ne de Süleyman Çakır katıldı...Kurtlar Vadisi’nin Tuncay’ı Osman Wöber'e veda! Ne Polat Alemdar ne de Süleyman Çakır katıldı...
Bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattı! Dekoltesi olay yarattı...Bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattı! Dekoltesi olay yarattı...
Filiz Akın'dan endişelendiren paylaşım! "Sesim çıkıyor ama..."Filiz Akın'dan endişelendiren paylaşım! "Sesim çıkıyor ama..."
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Petek Dinçöz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

‘Görüntülerim her yerde engelleyin’

‘Görüntülerim her yerde engelleyin’

Hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş...

Hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş...

Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

Hatay'a girişine izin verilmedi! Flaş karar

Hatay'a girişine izin verilmedi! Flaş karar

Altın için bu tarihe dikkat! Adeta patlama olacak…

Altın için bu tarihe dikkat! Adeta patlama olacak…

İlginizi Çekebilir

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

"Otel odasında başka adamlarla..." iddiası sonrası patladı! Eski eşten olay yanıt

"Otel odasında başka adamlarla..." iddiası sonrası patladı! Eski eşten olay yanıt

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.