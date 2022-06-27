Petek Dinçöz ile anılan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab Miami'de fena yakalandı

ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab, Miami'de lüks bir hayat yaşıyor. Son dönemde boşandıktan sonra Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz ile aşk yaşadığı iddia edilen Zarrab fena yakalandı.

Serkan Kodaloğlu ile boşanıp soluğu Miami'de alan Petek Dinçöz'ün lüks evini Reza Zarrab'ın aldığı gündemdeyken, Reza Zarrab, Miami’de genç bir kadınla yemek yerken görüntülendi.

Magazinburada'nın iddiasına göre; Rezza Zarrab gecenin ilerleyen saatlerinde genç kadınla oldukça samimi anlar da yaşadı.

Zarrab'ın şu sıralar Miami'de Biscayne Körfezi manzaralı ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarlık evde oturduğu da ortaya çıkmıştı.



