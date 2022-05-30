MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Petek Dinçöz'in seksi paylaşımına Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan dikkat çeken yorum

Petek Dinçöz'in seksi paylaşımına Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan dikkat çeken yorum

30.05.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini 15 Mart'ta sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarına hız veren Dinçöz, Instagram hesabında yayınladığı son pozla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, dekolteli kıyafetiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Dinçöz'e ilk yorum Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan geldi.

Petek Dinçöz'in seksi paylaşımına Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan dikkat çeken yorum

Sandım Ki, Kısmetsizim, Doktor Tavsiyesi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında nikah masasına oturduğu oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini 15 Mart'ta sonlandırmıştı.

Petek Dinçöz'ün çok konuşulan fotoğrafındaki cesur mini elbisesine uygun fiyatlı öneriler

Ünlü şarkıcı, boşanmanın ardından Miami'ye taşınmış ve sosyal medya paylaşımlarına hız vermişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Dinçöz, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

miami-ye-tasinan-41-lik-petek-dincoz-super-mini-14923478_3457_m
Ünlü şarkıcı, dekolteli kıyafetiyle verdiği iddialı pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekran görüntüsü 2022-05-30 074406

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu. Dinçöz'ün paylaşımına ilk yorum ise Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'dan geldi.

Ekran görüntüsü 2022-05-30 074417

'Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' olarak anılan Bahar Öztan, şarkıcının paylaşımına kalp ve ateş emojileri ile karşılık verdi.
miami-ye-tasinan-41-lik-petek-dincoz-super-mini-14923478_8107_m

Öte yandan takipçileri Petek Dinçöz için "Alev aldı buralar", "Petek Hanım çok güzel bir kadınsınız", "Mükemmel" yorumlarında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı'nın torununa bakın! "Dedesinin kopyası"Acun Ilıcalı'nın torununa bakın! "Dedesinin kopyası"
Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendiProgramı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi
Olay oldu! "Kıyafetin yarısı nerede ablam"Olay oldu! "Kıyafetin yarısı nerede ablam"
Anahtar Kelimeler:
Bahar Öztan Petek Dinçöz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Türkiye ile ilgili flaş açıklama! 3 yıl sonra geri adım attılar

Türkiye ile ilgili flaş açıklama! 3 yıl sonra geri adım attılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

Burak Elmas'ı Anadolu Efes maçında salona almadılar!

Burak Elmas'ı Anadolu Efes maçında salona almadılar!

Ahmet Nur Çebi yeniden başkan!

Ahmet Nur Çebi yeniden başkan!

İlginizi Çekebilir

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.