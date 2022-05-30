Petek Dinçöz'in seksi paylaşımına Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan dikkat çeken yorum

Sandım Ki, Kısmetsizim, Doktor Tavsiyesi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında nikah masasına oturduğu oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini 15 Mart'ta sonlandırmıştı.

Ünlü şarkıcı, boşanmanın ardından Miami'ye taşınmış ve sosyal medya paylaşımlarına hız vermişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Dinçöz, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



Ünlü şarkıcı, dekolteli kıyafetiyle verdiği iddialı pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu. Dinçöz'ün paylaşımına ilk yorum ise Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'dan geldi.

'Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' olarak anılan Bahar Öztan, şarkıcının paylaşımına kalp ve ateş emojileri ile karşılık verdi.



Öte yandan takipçileri Petek Dinçöz için "Alev aldı buralar", "Petek Hanım çok güzel bir kadınsınız", "Mükemmel" yorumlarında bulundu.



