Petek Dinçöz kırmızı bikinisiyle nefes kesti! Fit hali dikkat çekti

2014 yılında nikâh masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile Mart 2022'de anlaşmalı olarak boşanan Petek Dinçöz, ayrılık sonrası bir süre hayatına Amerika'da devam etti. Boşandıktan sonra gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden ünlü şarkıcı, gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Petek Dinçöz ile gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar birlikteliklerini evlilik ile taçlandırdı. Mutlu evlilikleri devam eden ikili tatil için soluğu Çeşme'de aldı.

Kırmızı bikinisiyle poz veren Petek Dinçöz adeta gençlere taş çıkardı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Süpersin kraliçem' gibi yorumlar yapıldı.

Petek Dinçöz 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır.

İlk ve ortaöğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır, ardından okulu bırakıp mankenlik hayatına atıldı.





