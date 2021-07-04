Peter Bing torunlarını mirasından men etti

Geçen yıl intihar eden Amerikalı iş adamı Steve Bing’in (54) eski tenisçi Lisa Bonder’dan olan kızı Kira Kerkorian (21) ve ünlü İngiliz model Elizabeth Hurley’den doğan Damian (17), dedelerinin açtıkları dava ile karşı karşıyalar. Bing’in babası trilyoner Peter Bing; mirasından pay alamamaları için Kira le Damian’ı torunluktan reddetti.

EVLİLİK DIŞI DOĞDUKLARI İÇİN

Bing, evlilik dışı dünyaya geldikleri için iki kardeşi mirasçıları arasından çıkardı ve vasiyetinde yer alan torunlarının sayısını yarıya indirdi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Elizabeth Hurley, oğlunun en az 180 milyon dolarlık mirastan men edilmesine isyan etti. Naomi Campbell, Hugh Grant ve Tamara Mellon gibi isimler de İngiliz modele destek oldu.

