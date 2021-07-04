MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Peter Bing torunlarını mirasından men etti

Peter Bing torunlarını mirasından men etti

04.07.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trilyoner Peter Bing; torunu olan ünlü İngiliz model Elizabeth Hurley’in oğlu Damian’ı ve üvey kız kardeşi Kira Kerkorian'ı mirasından men etti.

Peter Bing torunlarını mirasından men etti

Geçen yıl intihar eden Amerikalı iş adamı Steve Bing’in (54) eski tenisçi Lisa Bonder’dan olan kızı Kira Kerkorian (21) ve ünlü İngiliz model Elizabeth Hurley’den doğan Damian (17), dedelerinin açtıkları dava ile karşı karşıyalar. Bing’in babası trilyoner Peter Bing; mirasından pay alamamaları için Kira le Damian’ı torunluktan reddetti.

132891757_842716373220538_3837466310062941483_n

EVLİLİK DIŞI DOĞDUKLARI İÇİN

Bing, evlilik dışı dünyaya geldikleri için iki kardeşi mirasçıları arasından çıkardı ve vasiyetinde yer alan torunlarının sayısını yarıya indirdi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Elizabeth Hurley, oğlunun en az 180 milyon dolarlık mirastan men edilmesine isyan etti. Naomi Campbell, Hugh Grant ve Tamara Mellon gibi isimler de İngiliz modele destek oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldiGörüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldi
Polisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldıPolisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldı
Evlenme teklifi etmeye hazırlanıyorEvlenme teklifi etmeye hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Elizabeth Hurley
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Dünyanın en seksi kadını en büyük fantezisini itiraf etti

Dünyanın en seksi kadını en büyük fantezisini itiraf etti

Yollara çıktı! Türkiye'den dünyaya ihraç edilecek

Yollara çıktı! Türkiye'den dünyaya ihraç edilecek

Dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

Dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

Vitor Pereira'nın golcüsü Santos Borre

Vitor Pereira'nın golcüsü Santos Borre

Melisa Döngel babası tarafından istismar edildi iddiası! Detaylar korkunç

Melisa Döngel babası tarafından istismar edildi iddiası! Detaylar korkunç

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fahriye Evcen yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Fahriye Evcen yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.