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Peter Capaldi, The Suicide Squad kadrosuna katıldı

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SİNEMA TV  | 10.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

İskoç aktör Peter Capaldi, "The Suicide Squad" filminin kadrosuna katıldı.

Peter Capaldi, The Suicide Squad kadrosuna katıldı

İkonik dizi Doctor Who’nun 12. doktoru olan Peter Capaldi, DC Comics'in yeniden çekilecek olan "The Suicide Squad" (Gerçek Kötüler) filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Oscar ve BAFTA ödüllü aktörün hangi rolde karşımıza çıkacağı belirsizliğini koruyor. Capaldi’nin de kadroya katılmasıyla "The Suicide Squad" (Gerçek Kötüler) filminin oyuncu kadrosunda yer alacağı kesinleşen isimler şu şekilde; Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Storm Reid, Flula Borg, Steve Agee ve Nathan Fillion.

Yıllar önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle önce Disney'den kovulan, sonra Warner Bros tarafından işe alınan ve ardından Disney'deki işine de geri dönen James Gunn'ın, Disney ile yollarını ayırdığı dönemde yönetmenliğine getirildiği filmin, 11 Eylül’de okuma provası yapılacak. Filmin prodüksiyonu ise 23 Eylül tarihinde başlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
The Suicide Squad Peter Capaldi Doctor Who

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