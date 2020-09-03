Petra Kvitova ve Alexander Zverev tur atladı

ABD Açık'ta Zverev ve Kvitova üçüncü turda. ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının üçüncü gününde ikinci tur karşılaşmalarına devam edildi.
Alman tenisçi Zverev, 2 saat 55 dakikada tamamlanan maçta ABD'li Brandon Nakashima'yı 7-5, 6-7, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup ederek üçüncü tura kaldı. Zverev, üçüncü turda Fransız Adrian Mannarino ile ABD'li Jack Sock arasındaki karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.
Tek kadınlarda ise iki kez grand slam şampiyonluğu yaşayan Çek raket Petra Kvitova, Ukraynalı Kateryna Kozlova'yı bir saat 41 dakika süren mücadelede 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı. Kvitova, üçüncü turda ABD'li Jessica Pegula ile karşılaşacak.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS
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