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Petrolul Ploieşti'de Mehmet Topal dönemi sona erdi! 'Doğru karar...'

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.12.2024 17:56
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Teknik direktör Mehmet Topal, Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti’deki görevini kendi isteğiyle sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Petrolul Ploieşti'de Mehmet Topal dönemi sona erdi! 'Doğru karar...'

Romanya 1’inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti, haziran ayında Mehmet Topal ile teknik direktör olarak anlaşma imzaladı. Takımın başında olduğu süreçte hem ligde hem de kupada elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Topal, kulüpte yaşanan olumsuz tablo karşısında yol ayrımı kararı aldığını açıkladı.

“KENDİ İSTEĞİMLE GÖREVİMİ SONLANDIRMA KARARI ALDIM”

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Mehmet Topal yaptığı açıklamada, “Haziran ayı başlarında büyük bir heyecan ile Romanya’nın en köklü kulüplerinden Petrolul’de ilk antrenörlük deneyimimi yaşamak üzere göreve başladım. Birbirinden kıymetli futbolcu kardeşlerimle, çok kıymetli ve her zaman desteğini hissettiren taraftarımızla, tüm kulüp çalışanlarımızla gerçek bir aile olduk. Birçok zorluğun üstesinden geldik. Tabiri caizse unutulmaz başarılar yaşadık. Ancak yöneticilerimizle gelecek planlamasıyla ilgili fikirlerimizin aynı doğrultuda olmadığını anladım. Bu sürecin artık beni de fazlasıyla etkilemesi sebebiyle Petrolul’deki teknik direktörlük görevimi, kulübün de resmi hesabından duyurduğu üzere kendi isteğimle sonlandırma kararı aldım. Aldığım bu kararda hiçbir kişisel problem söz konusu değildir. Petrolul’ün iyiliği için her zaman taşın altına elimi koydum. Her iki taraf için de doğru kararın bu olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki günlerde kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek bu birlikteliği sonlandıracağımıza inanıyorum. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

21 MAÇTA 31 PUAN

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Haftalarca bileği bükülmeyen bir grafik çizen ve 9 maçlık yenilmemezlik serisi yakalayan Mehmet Topal ile öğrencileri, önemli başarılara imza attı. Kısıtlı imkanlara rağmen yarıştan bir an olsun kopmadan yoluna devam eden Petrolul Ploieşti, ligdeki 21 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 31 puan elde ederek 6’ncı sırada yer buldu.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Topal
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