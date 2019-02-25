Peugeot Sport Engineered Concept Cenevre’de boy gösterecek!

Peugeot’un Sport departmanı geçtiğimiz Ekim ayında bir dizi elektrikli performans modeli geliştireceğini açıklamıştı. Çalışmaların ilk ürünü ise yaklaşık 5 ay sonra geldi. Peugeot, mevcut 508 fastback üzerinden modelin hibrid versiyonu olan Peugeot Sport Engineered Concept’ini geliştirdi. Geçtiğimiz günlerde internet üzerinden yayınladığı fotoğraflarla ön izleme imkanı bulduğumuz bu yüksek performanslı melez otomobil doğrusu bizleri bir hayli heyecanlandırdı.
5 Mart’ta Cenevre’de boy gösterecek!
Peugeot, Peugeot Sport Engineered Concept’in ilk prototipini Mart ayının ilk haftasında ziyaretçilere kapılarını açacak olan 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’na götürecek ve burada sergileyecek. Yani merakla beklediğimiz 508 Sport aşağı yukarı iki hafta kadar sonra tüm detayları ile ortaya çıkacak. Ancak biz yine de yüksek performanslı melez bir spor otomobil hakkında en çok merak edilebilecek kısma biraz değinelim. İşin performans boyutuna yoğunlaşalım.
Konsept toplamda üç farklı motora ve AWD dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Temelde Peugeot’un 200 beygir gücündeki PureTech benzinli motora sahip olan 508 Sport önde 110 beygir arkada ise 200 beygir güce sahip iki farklı elektrik motoru ile donatıldı. İşin doğrusu bu kombinasyon olağanüstü. Toplamda 500 beygiri aşan bir beygir gücüne tekabül ediyor. Aracın sahip olduğu 730 nM’lik tork değeri ise işin cabası. Bu muazzam bir çekiş gücü.
Bu hibrid spor otomobilin performansı bile sansasyonel. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.3 saniyede tamamlıyor. Bununla birlikte 2.5 saniyede 80-120 km/s gibi iyi ara hızlanma değerlerine sahip. Aracın görebileceği maksimum hız değeri ise elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış. Bu performansa karşın emisyon değerleri ise akıl almaz.
508 Sport için WLTP testleri sonucunda ölçülen 49g / km CO2 emisyon değeri son derece şaşırtıcı. Tabii bu noktada aracın hibrid ve bunun da ötesinde plug-in hibrid olmasının avantajı büyük. Peugeot 508 Sport kullanıcılarına 11,8 kWh’lık elektrikli bataryası sayesinde % 100 elektrikli modda 50 km’ye
kadar seyahat etme imkanı tanıyor.
Peugeot Sport Engineered Concept’in sahip olduğu ultra yüksek performans için söylenecek daha çok şey var. Fakat teknik detaylarda bu kadar boğulduğumuz yeter. Şimdi sizleri onun eşsiz tasarımı ile baş başa bırakmanın tam zamanı.
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