Peygamber hurması olarak da biliniyor! Acve hurması düzenli tüketildiğinde şifa dağıtıyor

Zeytin büyüklüğünde olan hurma, diğer bilinen hurma çeşitlerine göre çok daha siyahtır. Dünyadaki en pahalı hurma olarak bilinir. Meyve olarak tüketilebilir ya da macun şeklinde de yenilebilir. Palmiyeye benzeyen ağacı vardır ve meyveleri üzüm salkımlarını andırır. İslam dininde özel yeri olan bu hurma için şöyle bir rivayet bulunur; Hz. Muhammed bu hurma için; "Kim sabah aç karnına 7 tane yerse o gün ona ne sihir ne de zehir tesir eder."

Lezzeti ve şifasının yanı sıra hurma çeşitleri arasında en pahalısıdır çünkü talep oldukça yoğundur. Faydalarını sıralayacak olursak;

B1, B2, A, C vitaminleri, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, fosfor ve sodyum içerir. Rahim kaslarını kuvvetlendirir ve bu sayede doğumu kolaylaştırır. Ancak hamileliğin ilk aylarında tüketilmemesi gerekir, çünkü rahim kaslarını esnetir.

Vücuttaki toksinlerden kurtulmaya yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırır ve sindirimi rahatlatır.

Zeytinyağıyla birlikte karıştırıldığında yaralar üzerinde inanılmaz etkili olur. Yara ve yanık tedavisi için macun kıvamına getirilip sızma zeytinyağı ile karıştırılmalıdır. Böylelikle doğal bir merhem elde etmiş olursunuz.