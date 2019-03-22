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Peygamber hurması olarak da biliniyor! Acve hurması düzenli tüketildiğinde şifa dağıtıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

Özellikle İslam dininde özel bir yeri olan acve hurması, Medine bölgesinde yetiştirilen şifacı bir meyvedir. Hz. Muhammed tarafından ilk kez ağacının dikildiğine inanılır. Bol miktarda kalsiyum, demir, fosfor, magnezum, potasyum ve vitaminler içeren hurmanın faydaları ise saymakla bitmiyor. Neredeyse tüm organları yenileyen peygamber hurmasının işte 8 muazzam faydası!

Peygamber hurması olarak da biliniyor! Acve hurması düzenli tüketildiğinde şifa dağıtıyor

Zeytin büyüklüğünde olan hurma, diğer bilinen hurma çeşitlerine göre çok daha siyahtır. Dünyadaki en pahalı hurma olarak bilinir. Meyve olarak tüketilebilir ya da macun şeklinde de yenilebilir. Palmiyeye benzeyen ağacı vardır ve meyveleri üzüm salkımlarını andırır. İslam dininde özel yeri olan bu hurma için şöyle bir rivayet bulunur; Hz. Muhammed bu hurma için; "Kim sabah aç karnına 7 tane yerse o gün ona ne sihir ne de zehir tesir eder."

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Lezzeti ve şifasının yanı sıra hurma çeşitleri arasında en pahalısıdır çünkü talep oldukça yoğundur. Faydalarını sıralayacak olursak;

B1, B2, A, C vitaminleri, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, fosfor ve sodyum içerir. Rahim kaslarını kuvvetlendirir ve bu sayede doğumu kolaylaştırır. Ancak hamileliğin ilk aylarında tüketilmemesi gerekir, çünkü rahim kaslarını esnetir.

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Vücuttaki toksinlerden kurtulmaya yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırır ve sindirimi rahatlatır.

Zeytinyağıyla birlikte karıştırıldığında yaralar üzerinde inanılmaz etkili olur. Yara ve yanık tedavisi için macun kıvamına getirilip sızma zeytinyağı ile karıştırılmalıdır. Böylelikle doğal bir merhem elde etmiş olursunuz.

Cilt lekelerinden kurtulmanızı sağlar. Bunun için bir miktar acve hurmasını 2 gün boyunca suda bekletin ve hurmanın suyu ile düzenli olarak yüzünüzü yıkayın. Zaman içinde lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.

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Zengin içeriği sayesinde kalp damar hastalıklarının önüne geçer.

Kansızlık çekenlerin en doğal ilacıdır. Çünkü demir bakımından son derece güçlüdür. Bu etkisini alabilmek için düzenli tüketilmesi şarttır.

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Karaciğer dostudur. B1 ve B2 vitaminleri hassas karaciğerin onarılmasına yardımcı olur.

İyi bir enerji kaynağıdır.


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