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Peygamber sünnet, (hipospadias) nedir? Yarım sünnetin belirtileri nelerdir? Yarım sünnet tedavisi nasıl olur?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 09.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

Halk dilinde peygamber sünneti veya yarım sünnet olarak bilinen hipospadias, her 300 erkek bebekten birinde görülüyor. Bu sorunla dünyaya gelen çocuklara 2 yaşından önce mutlaka cerrahi işlem yapılması gerekiyor. Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Taner Kamacı, yarım sünnet olarak adlandırılan ‘hipospadias’ hakkında bilgi verdi.

Peygamber sünnet, (hipospadias) nedir? Yarım sünnetin belirtileri nelerdir? Yarım sünnet tedavisi nasıl olur?

Hipospadias, halk arasında bilinen adları ile peygamber sünneti ya da yarım sünnet, ortalama 300 çocuktan birinde rastlanan, doğumsal bir anomalidir. Genellikle bu sorun ile dünyaya gelmiş kişilerin çocuklarında da görülme olasılığı yüksektir. Hipospadias erkek çocuklarda cinsel organın ucunda bulunan deliğin, penisin alt tarafında olması durumudur. Böyle olunca da bebek, yarım sünnet olmuş gibi dünyaya gelir.

ANNE VE BABALARA DİKKAT!

Hipospadias sorunu ile dünyaya gelen bebeklerde idrarın yönü bacaklara doğrudur. Çünkü penisin ucunda bulunan ve normal gibi görünen delik işlevsizdir ve çocuk, o noktadan idrar çıkışı gerçekleştiremez. Anne ve babalar, sünnet derisinin yarım şekli ile idrarın, penisin alt tarafından aktığını fark ettiği anda çocuk cerrahisi uzmanına başvurmalıdır. Çünkü sorun erken dönemde belirlenemezse, çocuk sünnet olana kadar fark edilmeyebilir. Bu da ileri dönemde önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. İdrar deliği, olması gereken yerden ne kadar uzaksa, sorun o kadar büyüktür.

YARIM SÜNNET BELİRTİLERİ NELERDİR? ERKEN TANI İÇİN BUNLARA DİKKAT

  1. İdrar kanalının, penisin alt yüzünde ve daha geride olması.
  2. Penis başının eğri olması.
  3. Sünnet derisinin penis başının alt yüzünde oluşmaması.
  4. Ereksiyon sırasında penisin aşağıya doğru kıvrılması.

  5. Çocuğun idrar yaparken oturmak zorunda olması.

    YARIM SÜNNET TEDAVİSİNDE CERRAHİ ALTIN STANDART

Hipospadiaslı çocuklar, erken dönemde gerekli tedaviler uygulanmazsa ileride kısırlık sorunu yaşayabilir. Bu nedenle doğru tanı ve tedavi çok önemlidir. Tedavide cerrahi müdahale, özel teknikler kullanılarak çocuk cerrahisi veya çocuk ürolojisi uzmanlarınca yapılmalıdır. Ameliyat sırasında doğuştan kaynaklı sorunun giderilmesinin yanı sıra çocuğun sünneti de gerçekleştirilir ve varsa penisteki eğrilik de düzeltilir.

AMELİYAT KADAR SONRASI DA ÇOK ÖNEMLİ

Uygun modern yöntemlerin kullanıldığı ameliyat sonrası hasta bakımı da çok önemlidir. Hastalar genellikle bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilir. Ameliyat sonrasında ise enfeksiyon riskine karşı; pansumana ve ameliyat bölgesinin hijyenine dikkat edilmelidir. Bu durumda anne babalar gerekli özeni göstermelidir. Doktor önerileri göz önüne alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hipospadias sağlık

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