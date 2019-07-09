Peygamber sünnet, (hipospadias) nedir? Yarım sünnetin belirtileri nelerdir? Yarım sünnet tedavisi nasıl olur?

Hipospadias, halk arasında bilinen adları ile peygamber sünneti ya da yarım sünnet, ortalama 300 çocuktan birinde rastlanan, doğumsal bir anomalidir. Genellikle bu sorun ile dünyaya gelmiş kişilerin çocuklarında da görülme olasılığı yüksektir. Hipospadias erkek çocuklarda cinsel organın ucunda bulunan deliğin, penisin alt tarafında olması durumudur. Böyle olunca da bebek, yarım sünnet olmuş gibi dünyaya gelir.
ANNE VE BABALARA DİKKAT!
Hipospadias sorunu ile dünyaya gelen bebeklerde idrarın yönü bacaklara doğrudur. Çünkü penisin ucunda bulunan ve normal gibi görünen delik işlevsizdir ve çocuk, o noktadan idrar çıkışı gerçekleştiremez. Anne ve babalar, sünnet derisinin yarım şekli ile idrarın, penisin alt tarafından aktığını fark ettiği anda çocuk cerrahisi uzmanına başvurmalıdır. Çünkü sorun erken dönemde belirlenemezse, çocuk sünnet olana kadar fark edilmeyebilir. Bu da ileri dönemde önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. İdrar deliği, olması gereken yerden ne kadar uzaksa, sorun o kadar büyüktür.
YARIM SÜNNET BELİRTİLERİ NELERDİR? ERKEN TANI İÇİN BUNLARA DİKKAT
Çocuğun idrar yaparken oturmak zorunda olması.
YARIM SÜNNET TEDAVİSİNDE CERRAHİ ALTIN STANDART
Hipospadiaslı çocuklar, erken dönemde gerekli tedaviler uygulanmazsa ileride kısırlık sorunu yaşayabilir. Bu nedenle doğru tanı ve tedavi çok önemlidir. Tedavide cerrahi müdahale, özel teknikler kullanılarak çocuk cerrahisi veya çocuk ürolojisi uzmanlarınca yapılmalıdır. Ameliyat sırasında doğuştan kaynaklı sorunun giderilmesinin yanı sıra çocuğun sünneti de gerçekleştirilir ve varsa penisteki eğrilik de düzeltilir.
AMELİYAT KADAR SONRASI DA ÇOK ÖNEMLİ
Uygun modern yöntemlerin kullanıldığı ameliyat sonrası hasta bakımı da çok önemlidir. Hastalar genellikle bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilir. Ameliyat sonrasında ise enfeksiyon riskine karşı; pansumana ve ameliyat bölgesinin hijyenine dikkat edilmelidir. Bu durumda anne babalar gerekli özeni göstermelidir. Doktor önerileri göz önüne alınmalıdır.
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