Peygamber sünnet, (hipospadias) nedir? Yarım sünnetin belirtileri nelerdir? Yarım sünnet tedavisi nasıl olur?

Hipospadias, halk arasında bilinen adları ile peygamber sünneti ya da yarım sünnet, ortalama 300 çocuktan birinde rastlanan, doğumsal bir anomalidir. Genellikle bu sorun ile dünyaya gelmiş kişilerin çocuklarında da görülme olasılığı yüksektir. Hipospadias erkek çocuklarda cinsel organın ucunda bulunan deliğin, penisin alt tarafında olması durumudur. Böyle olunca da bebek, yarım sünnet olmuş gibi dünyaya gelir.

ANNE VE BABALARA DİKKAT!

Hipospadias sorunu ile dünyaya gelen bebeklerde idrarın yönü bacaklara doğrudur. Çünkü penisin ucunda bulunan ve normal gibi görünen delik işlevsizdir ve çocuk, o noktadan idrar çıkışı gerçekleştiremez. Anne ve babalar, sünnet derisinin yarım şekli ile idrarın, penisin alt tarafından aktığını fark ettiği anda çocuk cerrahisi uzmanına başvurmalıdır. Çünkü sorun erken dönemde belirlenemezse, çocuk sünnet olana kadar fark edilmeyebilir. Bu da ileri dönemde önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. İdrar deliği, olması gereken yerden ne kadar uzaksa, sorun o kadar büyüktür.