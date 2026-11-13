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Peynir satışında yeni dönem başladı: Etiketlerde artık bu detay zorunlu

Peynir üretimi ve satışına yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’nde yapılan değişikliklerle peynirlerin üretiminden etiketlenmesine kadar birçok alanda yeni kurallar getirildi. İşte detaylar...

Peynir satışında yeni dönem başladı: Etiketlerde artık bu detay zorunlu

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’nde yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Değişikliklerle peynirlerin üretim, satış ve etiketleme kuralları yeniden belirlenirken tüketiciyi yanıltan isim ve etiket uygulamalarına yönelik sınırlamalar getirildi.

'ERİTME PEYNİRİ' YENİ KURALLARI

Düzenlemeye göre kaşar, tulum, çeçil, dil ve örgü peyniri gibi geleneksel peynir çeşitlerinin isimlerini çağrıştıracak şekilde eritme peyniri üretilemeyecek ve satışa sunulamayacak.

Ayrıca 'tost peyniri' veya 'kahvaltı peyniri' gibi ifadeler yerine ürünün eritme peyniri olduğu etikette en az 3 milimetre büyüklüğünde yazıyla belirtilecek. Eritme peynirlerinin dökme olarak satışı da kaldırıldı.

Peynir satışında yeni dönem başladı: Etiketlerde artık bu detay zorunlu 1

ÇEŞNİLİ TAZE PEYNİRLERE SINIRLANDIRMA

Peynirlerin içeriğine ilişkin düzenlemeler kapsamında fıstık ve fındık ezmesi, ay çekirdeği ve mısır gibi bazı ürünler çeşni olarak kullanılamayacak.

Çeşnili taze peynirlerde çeşni oranı yüzde 15, diğer peynir çeşitlerinde ise yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Bitkisel yağ kullanımının tespitini kolaylaştırmak amacıyla Beta-Sitosterol kriteri de mevzuata eklendi.

Düzenlemeyle geleneksel peynir çeşitlerinin özelliklerinin korunmasına yönelik tuz oranlarında da değişikliğe gidildi.

Olgunlaştırılmış beyaz peynirde tuz oranı yüzde 7,5'e, olgunlaştırılmış kaşarda ise yüzde 5'e çıkarıldı. Ayrıca 'çökelek' ve 'taze peynir' tanımları da mevzuata dahil edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
peynir kaşar peyniri
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