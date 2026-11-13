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Anne mirası tarifle pişiriyor: Türkiye'nin dört bir yanından talep var

Ankara'nın Çubuk ilçesi ve çevresindeki köylere özgü, geleneksel taş fırınlarda odun ateşinde pişirilen döşeme ekmeği, 56 yaşındaki Saliha Ardal'ın annesinden öğrendiği tarifle Türkiye'nin farklı illerindeki sofralara taşınıyor.

Anne mirası tarifle pişiriyor: Türkiye'nin dört bir yanından talep var

Çubuk'ta yaşayan Ardal, köy ziyaretlerinde kendisinden döşeme ekmeği isteyen komşularının taleplerinin artması üzerine bu geleneksel lezzeti kazanca dönüştürmeye karar verdi.

Eşinin evlerinin önüne yaptığı taş fırında üretime başlayan Ardal, yaklaşık iki yıldır hazırladığı ekmekleri Ankara'nın yanı sıra Antalya, Mersin ve Samsun gibi illerden gelen siparişler üzerine Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.

AA muhabirine konuşan Ardal, çocukluğunda annesinden öğrendiği ekmek yapımını severek sürdürdüğünü belirterek, geleneksel yöntemlerle hazırlanan döşeme ekmeğinin emek ve sabır gerektirdiğini söyledi.

Rahmetli annesinden öğrendiği tarifi de paylaşan Ardal, "Bir gün öncesinden patatesleri haşlayıp süzgeçten geçirerek püre haline getiriyorum. Ertesi sabah suyunu ve mayasını ekleyerek hamuru yoğuruyorum. Ardından fırını yakıp ekmeklerimi pişiriyorum." dedi.

Anne mirası tarifle pişiriyor: Türkiye nin dört bir yanından talep var 1

"KEŞKE DAHA ÖNCE BAŞLASAYDIM"

Zaman zaman siparişlere yetişmekte zorlansa da gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Ardal, boş zamanlarını üretime dönüştürerek aile bütçesine katkı sağladığını ifade etti.

Ardal, üretime geç başlamanın pişmanlığını yaşadığını dile getirerek, "Keşke daha önce başlasaydım. Ekmeklerim Antalya'ya, Anamur'a ve Samsun'a kadar gitti. Sipariş veren çok kişi var. Yetiştiremediğim zamanlarda ekmekleri önceden hazırlayıp derin dondurucuda muhafaza ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte eşinin desteğinin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Ardal, "Kadın isterse her şeyi başarabilir. Sağ olsun eşim de bana destek oldu, evimizin önüne fırın yaptı. Ben de burada severek üretim yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Anne mirası tarifle pişiriyor: Türkiye nin dört bir yanından talep var 2

"GENÇLERİMİZ DE ÖĞRENSİN, BU LEZZET KAYBOLMASIN"

Patatesli döşeme ekmeğinin özellikle köy peyniri ve tereyağıyla tüketildiğinde ayrı bir lezzete ulaştığını anlatan Ardal, yöresel tatların genç kuşaklara aktarılması gerektiğini belirtti.

Geleneksel tarifi yaşatmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Ardal, "Kahvaltıda, öğlen çayın yanında çok güzel oluyor. Bu ekmeğin tadını bilen bilir. Gençlerimize de tavsiye ediyorum, öğrensinler ve bu geleneği yaşatsınlar." diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ekmek
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