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Herkes gözlere iyi geldiğini sanıyor! Havuçla ilgili bilinmeyen gerçek

Havuç tüketmenin göz sağlığına iyi geldiği uzun yıllardır biliniyor. İçerdiği A vitamini öncüsü beta-karoten sayesinde gözlerin normal işlevlerini destekleyen havuç, özellikle gece görüşü açısından önemli bir besin olarak öne çıkıyor. Ancak havuç yemek göz numarasını düşürür mü, gözlük ihtiyacını ortadan kaldırır mı? Göz hastalıkları uzmanı, havuç tüketiminin görme üzerindeki gerçek etkilerini anlattı.

Herkes gözlere iyi geldiğini sanıyor! Havuçla ilgili bilinmeyen gerçek
Mynet

Havuç, içerdiği beta-karoten sayesinde vücutta A vitaminine dönüştürülerek göz sağlığının korunmasına katkıda bulunuyor. A vitamini, gözün en dış tabakası olan korneanın sağlıklı kalmasında, retinanın normal işleyişinde ve gözlerin düşük ışık koşullarına uyum sağlamasında önemli rol oynuyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Navya C., A vitamini eksikliğinin gece körlüğüne, ileri seviyelerde ise daha ciddi göz sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Havuç tüketiminin dengeli beslenmenin bir parçası olarak gözlerin normal işlevlerini destekleyebileceğini belirten uzman, bunun görme kusurlarını ortadan kaldırmak anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Herkes gözlere iyi geldiğini sanıyor! Havuçla ilgili bilinmeyen gerçek 1

HAVUÇ GÖZ NUMARASINI DÜŞÜRÜR MÜ?

Havuç tüketmek göz sağlığına katkı sağlasa da miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurlarını düzeltmiyor.

Bu rahatsızlıklar, ışığın göz içerisinde odaklanma biçimiyle ilgili yapısal farklılıklardan kaynaklanıyor. Göz küresinin uzunluğu, şekli veya korneanın eğriliği gibi faktörler görme kusurlarının ortaya çıkmasında etkili oluyor.

Havuç yemek bu yapısal özellikleri değiştirmediği için göz numarasını düşürmüyor.

Aynı durum yaşa bağlı olarak yakını görme güçlüğü şeklinde ortaya çıkan presbiyopi için de geçerli. Dolayısıyla havuç tüketmek, gözlük veya kontakt lens ihtiyacını ortadan kaldırmıyor.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?

Göz sağlığını desteklemek için yalnızca A vitamini içeren besinlere yönelmek yeterli değil. Uzmanlara göre lutein, zeaksantin, C ve E vitaminleri ile omega-3 yağ asitleri de gözlerin normal işlevlerinin korunmasında önemli rol oynuyor.

Bu besin öğelerini içeren gıdalar arasında şunlar bulunuyor:
Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, pazı ve brokoli gibi sebzeler lutein ve zeaksantin içeriyor

Turunçgiller: Portakal, mandalina ve limon gibi meyveler C vitamini sağlıyor

Kuruyemiş ve tohumlar: Badem, ceviz ve ay çekirdeği gibi besinler E vitamini ve sağlıklı yağlar içeriyor

Yumurta: Lutein ve zeaksantin bakımından önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor

Yağlı balıklar: Somon ve sardalya gibi balıklar omega-3 yağ asitleri içeriyor

Dengeli bir beslenme düzeninde bu besinlere yer vermek, gözlerin ihtiyaç duyduğu farklı vitamin ve minerallerin alınmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bazı yaşa bağlı göz hastalıklarının riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Herkes gözlere iyi geldiğini sanıyor! Havuçla ilgili bilinmeyen gerçek 2

GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Göz sağlığının korunması yalnızca beslenmeyle sınırlı değil. Düzenli göz muayenesi yaptırmak, ihtiyaç halinde uygun gözlük veya kontakt lens kullanmak ve okuma sırasında yeterli aydınlatma sağlamak da önem taşıyor.

Özellikle uzun süre ekran karşısında kalan kişilerin gözlerini düzenli olarak dinlendirmesi ve ekran kullanımına bağlı göz yorgunluğunu azaltacak önlemler alması önerildi.

Havuç, beta-karoten içeriği sayesinde A vitamini ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunarak göz sağlığını destekliyor. Ancak bu besinin göz numarasını düşürdüğüne veya mevcut görme kusurlarını tedavi ettiğine dair bir kanıt bulunmuyor.

Uzmanlar, göz sağlığını korumak için dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli göz kontrollerinin de ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Görme sağlığını desteklemek ile görme kusurlarını düzeltmek birbirinden farklı iki konu olarak değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
havuç göz hastalıkları
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