Klasik ama eskimeyen tariflerden olan peynirli poğaça, hemen hemen herkesin damak tadına hitap eden bir lezzet. İster sabah kahvaltısına, ister beş çayına, ister miniklerin beslenme çantasında kendisine her zaman yer bulmuştur. Mayasız bir şekilde hazırladığımız peynirli poğaça tarifi, bu zamana kadar yediğiniz en yumuşak poğaça olabilir! İşte anne eli değmiş peynirli poğaça tarifi ve yapılışı....

PEYNİRLİ POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı sıvı yağ

3,5 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta (sarısı poğaçaların üzerine sürülecek)

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

İç harcı için:

Beyaz peynir

Maydanoz

PEYNİRLİ POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Geniş bir karıştırma kabının içine yoğurt, yumurta akı, sıvı yağ ve tuzu koyup karıştırın. Ardından unu ve kabartma tozunu hazırladığınız karışıma eleyerek ekleyin ve iyice yoğurun.

Hamur kulak memesi kıvamına geldiğinde mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde açın.

İçine hazırladığınız peynirli karışımdan bir miktar koyup hamuru kapatın ve yuvarlayın. Hazırladığınız poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu ya da susamla süsleyin.

Ardından 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.

