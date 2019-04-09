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PFDK açıkladı! G.Saray'a büyük şok

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.04.2019 16:52 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı Christian Luyindama ile ilgili kararını açıkladı. PFDK, Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Luyindama'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Kongolu oyuncu Fenerbahçe derbisinde yok.

PFDK açıkladı! G.Saray'a büyük şok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı oyuncu Christian Luyindama'ya 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Luyindama'ya 2 maç men cezası verdiği duyuruldu.

PFDK'nın Balıkesirspor Baltok futbolcusu Andrija Vukovic'e 1 maç men ve 6 bin 500 lira, Kardemir Karabükspor'a 20 bin lira, Abalı Denizlispor'a da 10 bin lira ceza uyguladığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Christian Luyindama pfdk

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fenerin futbolcularına verilmeyen kartlar hiç konuşulmuyor hersene eksik geliyoruz oraya, ondan sonra yok 10 sene yenemediniz yok 15 yenemediniz konuşuyor 3 yıldızlı ezikler. TÜRKİYEDİR GALATASARAY
Seçim Kayıtsız ve şartsız yenilenmelidir. Son bir yıl içinde İkametini bölgeye getirenler incelenmeli uygunsuzlar İptal edilmelidir. Bu İşlem yapılmadan Yapılan bir seçim sağlıklı olmaz. Hile ile Şu an Başkan koltuğunda olmaması gereken İsimler Belediye başkanı olmuşlardır. Bu Kabul edilemez bir husustur.
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