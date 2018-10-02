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PFDK'dan Adis Jahovic'e 2 maç ceza

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 02.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atiker Konyaspor'un futbolcusu Adis Jahovic'e 2 maç ceza verdi.

PFDK'dan Adis Jahovic'e 2 maç ceza

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada PFDK'nin, Atiker Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Amasyaspor'la oynadığı maçta kırmızı kart gören Jahovic'e 2 maç ceza verdiği belirtildi. Ayrıca Makedon futbolcuya 13 bin lira da para cezası uygulandığı aktarıldı.

Kurulun, Spor Toto 1. Lig ekibi Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Serhat Gülpınar'a da Ziraat Türkiye Kupası'nda Siirt İl Özel İdaresi'yle oynanan maçta müsabaka hakemine fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maç ceza verdiği ifade edildi.

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Adis Jahovic konyaspor

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