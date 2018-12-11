SPOR

PFDK'dan Ahmet Ağaoğlu ve Manuel da Costa'ya ceza

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.12.2018 16:37 | Son Güncelleme

PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi. Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Manuel da Costa da 3 maç men cezası aldı.

PFDK'dan Ahmet Ağaoğlu ve Manuel da Costa'ya ceza

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından PFDK cezaları açıklandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde:

  • TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

  • MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu MANUEL MROUAN DA COSTA TRINDADE'nin, 05.12.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

  • GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.12.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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pfdk ahmet ağaoğlu Manuel Da Costa

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