PFDK'dan Ahmet Ağaoğlu ve Manuel da Costa'ya ceza

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından PFDK cezaları açıklandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde:

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,