PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye 30 gün ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, son hafta maçlarıyla ilgili sevklerle ilgili kararları açıkladı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

VERİLEN CEZALAR

30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası - Ahmet Nur Çebi

120 bin TL - Beşiktaş

224 bin TL - Galatasaray

150 bin TL - Kayserispor

50 bin TL - Göztepe

İhtar - Arda Turan

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 15.05.2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadında oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 15.05.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. hakkında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,