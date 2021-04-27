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PFDK'dan Ankaragücü'ne, Kayserispor'a ve Erzurumspor'a para cezası

27.04.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü'ne, Hes Kablo Kayserispor'a ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a para cezası verdi.

PFDK'dan Ankaragücü'ne, Kayserispor'a ve Erzurumspor'a para cezası

PFDK'nın aldığı karar şöyle:

"- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 21.04.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

  • KASIMPAŞA A.Ş. yardımcı antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, 22.04.2021 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. idarecisi SERKAN REÇBER'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

  • HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 20.04.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasında stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 21.04.2021 tarihinde oynanan B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-HELENEX YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının oturma düzenine, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü antrenörü UĞUR BAYARSLAN'ın, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü görevlisi YUNUS POLAT'ın, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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