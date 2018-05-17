PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Beşiktaş'a, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda yaptığı Osmanlıspor karşılaşmasında taraftarının neden olduğu disiplin ihlalleri nedeniyle toplamda 375 bin lira para cezası verdiği bildirildi.
Kurulun, Fenerbahçe'ye ise deplasmandaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu ihlallerden dolayı 290 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.
PFDK'nın Göztepe'ye 125 bin, Atiker Konyaspor'a 30 bin, Trabzonspor'a 25 bin, Aytemiz Alanyaspor'a 10 bin 500 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.
Disiplin kurulunun ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Göztepe ve Demir Grup Sivassporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki karşılaşma için bloke ettiği belirtildi.
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