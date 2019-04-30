PFDK'dan Evkur Yeni Malatyaspor'a ceza

Federasyondan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor'a 40 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi.
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