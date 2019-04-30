SPOR

PFDK'dan Evkur Yeni Malatyaspor'a ceza

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 30.04.2019 19:45 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Evkur Yeni Malatyaspor'a 40 bin lira para cezası verdi.

PFDK'dan Evkur Yeni Malatyaspor'a ceza

Federasyondan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor'a 40 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Ali Ravcı’dan iyi başlangıçAli Ravcı’dan iyi başlangıç
'Kazandığımız için mutluyuz''Kazandığımız için mutluyuz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor pfdk

En Çok Okunan Haberler

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim ayrıldı

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim ayrıldı

Petar Filipovic ameliyat oldu

Petar Filipovic ameliyat oldu

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Süper Lig ekibinde istifa depremi!

Süper Lig ekibinde istifa depremi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Terim'den sonra Fiorentina'ya ikinci Türk!

Terim'den sonra Fiorentina'ya ikinci Türk!

Deneyimli futbolcu teklifi açıkladı

Deneyimli futbolcu teklifi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PFDK'dan Evkur Yeni Malatyaspor'a ceza

PFDK'dan Malatya'ya ceza

Yeni Malatyaspor'da Ali Ravcı’dan iyi başlangıç

Ali Ravcı’dan iyi başlangıç

Hakan Çalışkan: Kazandığımız için mutluyuz

'Kazandığımız için mutluyuz'

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor

Malatyaspor yeni bir sayfa açmak istiyor

Erdal Gündüz: Ali Ravcı, son 5 maça takımımızın başında çıkacak

Yeni teknik direktör belli oldu

Yeni Malatyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Malatyaspor'a PFDK şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.