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PFDK’dan Galatasaray’a 678 bin TL para cezası

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.04.2025 16:58
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda oynanan Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı Galatasaray’a toplamda 678 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

PFDK’dan Galatasaray’a 678 bin TL para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 678 bin lira para cezası verdiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan yarı final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebepleriyle Galatasaray'a toplamda 678 bin lira para cezası uyguladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

TFF’nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Konyaspor Kulübünün, 22.04.2025 tarihinde oynanan Konyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 336.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 157.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’ın, 22.04.2025 tarihinde Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan Konyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 9. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 495.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)
Aynı müsabakada Galatasaray’ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
PFDK galatasaray
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