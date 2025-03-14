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  4. PFDK'dan Jose Mourinho ve Günay Güvenç kararı! Hafta başında rekor ceza bekleniyordu ama PFDK ters köşe yaptı...

PFDK'dan Jose Mourinho ve Günay Güvenç kararı! Hafta başında rekor ceza bekleniyordu ama PFDK ters köşe yaptı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2025 10:11
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'e 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası verdi. 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle kurula sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ise herhangi bir ceza tayinine yer olmadığı kararı alındı.

PFDK'dan Jose Mourinho ve Günay Güvenç kararı! Hafta başında rekor ceza bekleniyordu ama PFDK ters köşe yaptı...

PFDK, Jose Mourinho'ya ceza vermedi. Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ise 1 maç men cezası aldı. Hafta başında çok konuşulan olaylar arasında yer alan iki ismin PFDK'ya sevk edilmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Mourinho'nun rekor ceza alacağı iddiası her geçen gün yükselirken, PFDK, Portekizli çalıştırıcıya herhangi bir ceza vermedi.

İŞTE AÇIKLAMA

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"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX’in sevke konu açıklamaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı hakkında olduğu için Av. Celal Nuri Demirtürk müzakereden çekilmiştir. Başkanvekili Av. Mehmet Erol müzakereye başkanlık etmiştir.

Bilindiği gibi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve diğer yargı kurulları heyet halinde çalışmakta ve müzakere yaparak karar vermektedir. Bu Kurulların başkanlarının oylarda eşitlik durumu dışında da diğer kurul üyelerinden oylama bakımından bir üstünlüğü yoktur. Verilen kararlar zaman zaman oyçokluğu ile verilmektedir. Bu durum vicdani kanaate göre karar verildiğinin en önemli kanıtlarından birisidir. Kurul başkanının hedefe konularak onun üzerinden itibar suikastı yapmaya yönelik sosyal medyada birçok paylaşıma rastlanmaktadır. Yukarıda yaptığımız açıklamalar göz önüne alındığında bu paylaşımların ne kadar dayanaktan yoksun olduğu ortadadır. Kaldı ki kurulda çalışan tüm üyelerin tuttuğu ve geçmişte ve halen desteklediği çeşitli takımlar vardır. Bu da gayet doğaldır. Önemli olan önüne gelen olaylarda nesnel davranabilmektir. Kurulumuz göreve başladığı ilk günden itibaren tam bir tarafsızlık içerisinde hareket etmektedir. Bundan sonrada böyle devam edecektir. Dolayısı ile bu tür açıklamalar Kurulumuz tarafından kişiselleştirilmemektedir.

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında; 06.03.2025 tarihinde medyaya (Sky Sports News) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

1 MAÇ MEN CEZASI

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Galatasaray kalecisi Günay Güvenş, 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' 1 maç men ce 58 bin 500 TL para cezası aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Günay Güvenç fenerbahçe galatasaray mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mourinho günay güvenç sayesinde kurtuldu. E en az 3 maç ceza alması gereken günay a 1 maç ceza verirsen (aslında ek ceza yok. zaten kırmızı kart gören ilk maça çıkamaz) morinho ya hiç ceza veremezsin. pfdk galatasarayı 3. kaleciye muhtaç etmemek için hakeme hakareti yuttu.
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