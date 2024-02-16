SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. PFDK'dan Murat Sancak'a rekor ceza!

PFDK'dan Murat Sancak'a rekor ceza!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2024 07:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5 ay 12 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra toplam 1 milyon 78 bin lira para cezası verdi.

PFDK'dan Murat Sancak'a rekor ceza!

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Sancak'a, müsabaka hakemine ve temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketlerinden toplam 42 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira, hakem soyunma odası koridorlarında hakeme yönelik eylemleri nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti ve 400 bin lira, medyaya yaptığı açıklamaları sebebiyle 400 bin lira, akredite edilmediği alanlarda bulunduğu için de 78 bin lira para cezası verildi.

Adana Demirspor taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle kulübe 168 bin lira ceza kesilirken, yönetici Metin Korkmaz da 78 bin lira ile cezalandırıldı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ise sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle 100 bin lira para ve 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Kurul, taraftarlarının neden olduğu çeşitli olaylar ve çirkin tezahüratlar gerekçesiyle MKE Ankaragücü Kulübüne toplam 372 bin lira, Mondihome Kayserispor'a 56 bin lira, Beşiktaş'a 440 bin lira, Fenerbahçe'ye de 112 bin lira ceza verdi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ferdi Kadıoğlu'ndan erken hamle!Ferdi Kadıoğlu'ndan erken hamle!
''Tayyip ve Memik isimlerini almak istiyorum''''Tayyip ve Memik isimlerini almak istiyorum''
Icardi'nin golü attığı esnada dikkat çeken detay!Icardi'nin golü attığı esnada dikkat çeken detay!
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Murat Sancak türkiye futbol federasyonu 10 de verildi hakemi iyet yapılan açıklama kulübün
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal 'Lütfen dikkatli dinleyin' diyerek uyardı, ardından tek tek saydı: O iller risk altında

Fatih Portakal 'Lütfen dikkatli dinleyin' diyerek uyardı, ardından tek tek saydı: O iller risk altında

İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi! "Bir saattir konuşulur mu lan" sözü ortalığı karıştırdı

İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi! "Bir saattir konuşulur mu lan" sözü ortalığı karıştırdı

Hakemin kararları galibiyetin bile önüne geçti! G.Saray taraftarı maç sonu kampanya başlattı

Hakemin kararları galibiyetin bile önüne geçti! G.Saray taraftarı maç sonu kampanya başlattı

UEFA ülke puanı sıralamasında müthiş gelişme!

UEFA ülke puanı sıralamasında müthiş gelişme!

Okan Buruk'tan Muslera için resmi açıklama!

Okan Buruk'tan Muslera için resmi açıklama!

2 kırmızı kart, 1 direk, 5 gol! Icardi 90+1'de yaptı yapacağını

2 kırmızı kart, 1 direk, 5 gol! Icardi 90+1'de yaptı yapacağını

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.