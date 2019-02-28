PFDK'dan Süper Lig ekiplerine para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a derbi maçta çıkan saha olayları sebebiyle 20 bin TL, 'Çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle' 1000 bin TL para cezası verdi. Kurul, aynı karşılaşmada Fenerbahçe'ye de 'çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle' 110 bin TL para cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2019 tarih ve 58 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle: "Kasımpaşa Strahil Venkov Popov'un, 23.02.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, Medipol Başakşehir FK'nın, 24.02.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Vip Üst A, B, C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Bursaspor Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Güney ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Göztepe'nin, 22.02.2019 tarihinde oynanan Göztepe - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Doğu A1-B1 Tribün Maraton Kırmızı M ve Maraton Doğu C1-D1 Tribün Maraton Sarı M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor’un, 22.02.2019 tarihinde oynanan Göztepe - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası Misafir Tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Beşiktaş’ın, 25.02.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Alt 107, 108, 109, Spor Toto Kuzey Üst 408, 409, Doğu Üst 415 ve 416 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,