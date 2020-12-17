PFDK, Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi

TFF Hukuk Kurulu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen Fatih Karagümrük ve Erik Sabo hakkında karar verildi.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. hakkında, 12.12.2020 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensubunun ayrımcılık eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

PFDK SABO'YA ACIMADI

PFDK'ya sevk edilen Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'yla ilgili de, "Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu ERIK SABO'nun, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ise oynamaması gereken maç dışında 3 maçtan men ve 13 bin TL para cezası verildi" denildi.

