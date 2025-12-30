PFDK Fenerbahçe-Beşiktaş maçının cezalarını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 30.12.2025 tarihli toplantısında aldığı kararlar şöyle:

TFF CEZALARI DUYURDU!

"Fenebahçe’nin, 23.12.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş’ın, 23.12.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor Kulübü antrenörü Alaattin Gülerce’nin, 23.12.2025 tarihinde oynanan Konyaspor - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80 bin TL para ile cezalandırılmasına,

Ankara Keçiörengücü Kulübü sporcusu Ali Akman'ın, 24.12.2025 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.