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PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

02.12.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PFDK, 'saldırı' suçu nedeniyle sevk edilen İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi.

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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PFDK, İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.

İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA

Bu kararla İrfan Can Kahveci'nin eylemi 'saldırı' olarak değerlendirilmemiş oldu. Eğer 'saldırı' maddesi işletilse yıldız oyuncu 5 ila 10 maç arası bir ceza alacaktı. Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında oynayamayacak olan İrfan Can Kahveci, Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alabilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Ceza İrfan Can Kahveci
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