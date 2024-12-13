PFDK kararını açıkladı: Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 12 Aralık 2024 tarihli kararlarında profesyonel futbol kulüplerinin hafta içinde oynanan maçlarına yönelik verilen cezaları açıkladı.

**Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 06.12.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VESTEL TRİBÜNÜ GÜNEY KALE ARKASI ALT J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 07.12.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 107-108-109, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 407-408-409, GÜNEY ALT TRİBÜN 120-121-122, GÜNEY ÜST TRİBÜN 422-423-424, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN 115-116-117-118, DOĞU ÜST TRİBÜN 414-415-416-417-418 ve ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜN 102 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 07.12.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 480.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 404-405-406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GALATASARAY A.Ş.’nin, 08.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KUZEY TRİBÜN MİSAFİR B, C, D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 360.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 47.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

1- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 05.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, 03.12.2024 tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, 06.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,