PFDK kararları açıklandı! Ali Koç...

TFF, PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a FB TV'de yaptığı açıklamalar nedeniyle ceza verilmediğini açıkladı

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 23.06.2020 tarih ve 65 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 15.06.2020 tarihinde kulübün TV kanalında yapılan açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ hakkında, 15.06.2020 tarihinde kulübün TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir.



