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PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Başakşehir...

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.03.2020 17:38 | Son Güncelleme

Tükiye Futbol Federasyonu(TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK) disiplin sevklerini açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi.

PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Başakşehir...

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray talimata aykırı hareketten, Medipol Başakşehir ise kötü ve çirkin tezahürattan dolayı PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Hukuk Müşavirliği'nce 03.03.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 29.02.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü kaleci antrenörü ŞAKİR ÖZKAYIMOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü antrenörü İBRAHİM DAĞAŞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu TEENAGE LINGANI HADEBE'nin 01.03.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın 02.03.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 02.03.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


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